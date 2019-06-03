В Верхнедвинске впервые проведён районный праздник последнего звонка

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

На площади Юбилейной у Фонтана желаний впервые выпускников 11-х классов района собрал праздник «Последний звонок-2019».

В этом году учреждения образования района покидают 111 выпускников 11-х классов, среди них – победители республиканских и областных олимпиад, творческих конкурсов.

Поздравить ребят с важным событием в их жизни пришли председатель районного исполнительного комитета И. И. Маркович, его заместитель Т. В. Севалкина, председатель районного Совета депутатов И. Ф. Козел, начальник отдела по образованию райисполкома С. В. Яковлева, почетный гражданин Верхнедвинского района, ветеран педагогического труда А. П. Миронов.



Государственный флаг Республики Беларусь подняли лучшие учащиеся 11-х классов школ района Ярослав Сульдин, Лика Снопок, Егор Сварцевич, Диана Литвинская, Анна Гагалинская, Анастасия Романовская, Барбара Бинковска, Елизавета Ходосевич, Юлия Черник.

Выпускников, педагогов и родителей поздравил с праздником последнего звонка руководитель района. Он напомнил, что свой первый документ об образовании ребята получают в особый, знаковый год.

— Вы – наследники героического прошлого страны, и, вступив во взрослую жизнь, должны помнить, что нет ничего дороже отчего дома и мирного неба, – обратился Игорь Иванович к выпускникам. – Позади у вас не только контрольные работы и домашние задания, но и неповторимая школьная жизнь, где остались любимые учителя, школьные товарищи и счастливые годы детства. Впереди – выбор профессии и дальнейшей судьбы. Успех каждого из вас зависит от инициативы, уверенности в своих силах и желания идти вперед. Живите так, чтобы вами гордились и родители, и учителя.



И. И. Маркович вручил благодарственные письма Анне Гагалинской, Лике Снопок, Анастасии Романовской, которые показали высокие результаты в учебной деятельности, имеют активную гражданскую позицию и защищали честь района на соревнованиях и творческих конкурсах различного уровня.

Поздравить выпускников пришли воспитанники яслей-сада №2. Искренние улыбки вызвали стихи в исполнении малышей, а весёлый танец – бурные аплодисменты всех присутствующих.

С ответным словом выступили выпускники. Вспомнив школьные годы, они пообещали быть всегда честными, справедливыми, никогда не останавливаться на достигнутом и помнить мудрые советы своих наставников. С удовольствием подпевали выпускники Вячеславу Курашу, исполнившему песню «Беларусь».



И вот звон колокольчика пролетел над площадью – последний звонок дали победительница второго этапа республиканской олимпиады по физической культуре, призёр областных и республиканских спортивных соревнований Анастасия Романовская и Егор Мяделец.



Школьный вальс закружил выпускников в прощальном танце.

Под звонкую дробь барабанщиц в торжественном шествии по улицам города выпускники пришли в городской сквер, где возложили к памятникам цветы. А затем отправились на набережную.

Вчерашние мальчишки и девчонки держали в руках шары – символ детства, с которым они расставались. Каждый загадал про себя самое заветное желание. Мечте нужны крылья, и вот разноцветные шары вместе с пожеланиями выпускников взмыли в небо. Всё, что загадали, обязательно сбудется! В добрый путь, выпускники!