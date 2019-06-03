Проведены мониторинги субъектов хозяйствования

Ганцевичским РОЧС проведена выборочная проверка и мониторинги субъектов хозяйствования.
Выборочная проверка проведена в ГУО «Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза Антона Петровича Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.), по результатам которой нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
Мониторинги проведены на следующих объектах:
— ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);
— ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);
— ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);
— ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» (руководитель – Снытко Н.А.);
— ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель –
Литвинович А.Т.);
— ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель –
Литвинович А.П.);
— ГУО «Круговичский ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Занько А.А.;
— ГУО «Денисковичский ясли-сад-средняя школа» (рукаводитель – Бертош Н.И.).
— ГУО «Огаревичская средняя школа» (руководитель – Трояновская Т.А.);
— ГУО «Раздяловичская средняя школа» (руководитель – Рабцевич М.В.);
— ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель –
Перещук С.Н.);
— ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);
— ГУО «Будчанский ясли-сад-средняя школа (руководитель –
Савеня Е.Н.);
— ГУО «Любашевский ясли-сад-начальная школа» (руководитель – Рылко С.И.);
— ГУО «Люсинский детский-сад средняя школа имени Якуба Колоса» (руководитель – Зелёнко В.В.)
— ГУО «Ясли-сад №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Сукач О.Е.);
— ГУО «Ясли-сад №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Волосюк М.С.);
— ГУО «Ясли-сад №4 г. Ганцевичи» (руководитель – Горегляд Л.И.);
— ГУО «Ясли-сад №7 г. Ганцевичи» (руководитель – Шахрай Т.И.);
— ГУО «Ясли-сад №8 д. Огаревичи» (руководитель – Гринько В.Э.);
— ГУО «Ясли-сад №10 аг. Хотыничи» (руководитель – Шамрило В.В.);
— ГУО «Ясли-сад №11 аг. Раздяловичи» (руководитель – Рабцевич Ж.И.);
— ГУО «Ясли-сад №12 аг. Куково» (руководитель – Горбач Л.Н.);
— ГУО «Ясли-сад №16 аг. Чудин» (руководитель – Барсукевич А.В.);
— ГУО «Ясли-сад №17 аг. Мальковичи» (руководитель – Волосюк Л.В.);
— ГУО «СПЦ Ганцевичского района» (руководитель – Филютич Н.И.);
— УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (руководитель – Кипцевич В.И.);
— ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (руководитель – Скребец Т.А.);
— ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского творчества» (руководитель – Ленковец Е.Н.);
— УСУ «ДЮСШ» Ганцевичского РИК (руководитель – Турко Д.А.);
— ГУО «Ганцевичская ДШИ» (руководитель – Чернецкий И.В.);
— СУП «Пинсксовхозстрой ПМК №14» (руководитель – Карпач В.Е.);
— УЗ «Ганцевичская ЦРБ» (руководитель – Сошко В.В.).
В ходе мониторинга учреждений образования выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:
— не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей (закрывается при помощи ключа);
— план эвакуации разработан не в соответствии с требованиями ТНПА;
— общеобъектовая инструкция разработана не в соответствии с действующими ТНПА;
— помещения эксплуатируются не в соответствии с проектной документацией.
В учреждениях образования: ГУО «Гимназия г. Ганцевичи», ГУО «Любашевский ясли-сад-начальная школа», ГУО «Ясли-сад №2 г. Ганцевичи», ГУО «Ясли-сад №4
г. Ганцевичи», ГУО «Ясли-сад №16 аг. Чудин», ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского творчества», ГУО «Ясли-сад №17 аг. Мальковичи», ГУО «Ясли-сад №10 аг. Хотыничи», ГУО «Ясли-сад №11 аг. Раздяловичи» – нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в СУП «Пинсксовхозстрой ПМК №14»:
— не проведена проверка наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант, пожарные краны, пожарный водоем);
— организована подготовка работников по программам ПТМ;
— не определен порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, режим курения;
— не организована работа пожарно-технической комиссии;
— планы эвакуации не соответствуют предъявляемым требованиям, на следующих объектах: административное здание, административно-бытовое здание, здание ФОК;
— эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, на следующих объектах: административное здание, административно-бытовое здание;
— замки на наружных эвакуационных дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, на следующих объектах: административное здание, административно-бытовое здание, здание ФОК;
— не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автономные пожарные извещатели — неисправны), на следующих объектах: административное здание, административно-бытовое здание;
— электрооборудование (электрический светильник) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует защитный плафон), на следующих объектах: здание ремонтных мастерских, здание для смеси бетона, бойлерная;
— здание не доукомплектовано первичными средствами пожаротушения, на следующих объектах: административно-бытовое здание, столярный цех, ремонтные мастерские, здание смеси бетона, цех механизации.
В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в УЗ «Ганцевичская ЦРБ»:
— акты оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения не соответствуют предъявляемым требованиям;
— имеющиеся планы эвакуации не соответствует предъявляемым требованиям (отсутствуют номера руководителя и ответственного дежурного);
— электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
— эвакуационный выход не обозначен указательным знаком пожарной безопасности;
— отсутствуют первичные средства пожаротушения;
— замки на наружных эвакуационных дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
— на путях эвакуации размещено имущество, препятствующее безопасной эвакуации;
— не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автономные пожарные извещатели — неисправны);
— не обеспечен контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте (не производится осмотр чердачного пространства на предмет исправности дымохода отопительной печи).
Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения, направлены рекомендации.
Ганцевичский РОЧС.