Проведены мониторинги субъектов хозяйствования

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС проведена выборочная проверка и мониторинги субъектов хозяйствования.

Выборочная проверка проведена в ГУО «Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза Антона Петровича Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.), по результатам которой нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

Мониторинги проведены на следующих объектах:

— ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);

— ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);

— ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);

— ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» (руководитель – Снытко Н.А.);

— ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель –

Литвинович А.Т.);

— ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель –

Литвинович А.П.);

— ГУО «Круговичский ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Занько А.А.;

— ГУО «Денисковичский ясли-сад-средняя школа» (рукаводитель – Бертош Н.И.).

— ГУО «Огаревичская средняя школа» (руководитель – Трояновская Т.А.);

— ГУО «Раздяловичская средняя школа» (руководитель – Рабцевич М.В.);

— ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель –

Перещук С.Н.);

— ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);

— ГУО «Будчанский ясли-сад-средняя школа (руководитель –

Савеня Е.Н.);

— ГУО «Любашевский ясли-сад-начальная школа» (руководитель – Рылко С.И.);

— ГУО «Люсинский детский-сад средняя школа имени Якуба Колоса» (руководитель – Зелёнко В.В.)

— ГУО «Ясли-сад №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Сукач О.Е.);

— ГУО «Ясли-сад №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Волосюк М.С.);

— ГУО «Ясли-сад №4 г. Ганцевичи» (руководитель – Горегляд Л.И.);

— ГУО «Ясли-сад №7 г. Ганцевичи» (руководитель – Шахрай Т.И.);

— ГУО «Ясли-сад №8 д. Огаревичи» (руководитель – Гринько В.Э.);

— ГУО «Ясли-сад №10 аг. Хотыничи» (руководитель – Шамрило В.В.);

— ГУО «Ясли-сад №11 аг. Раздяловичи» (руководитель – Рабцевич Ж.И.);

— ГУО «Ясли-сад №12 аг. Куково» (руководитель – Горбач Л.Н.);

— ГУО «Ясли-сад №16 аг. Чудин» (руководитель – Барсукевич А.В.);

— ГУО «Ясли-сад №17 аг. Мальковичи» (руководитель – Волосюк Л.В.);

— ГУО «СПЦ Ганцевичского района» (руководитель – Филютич Н.И.);

— УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (руководитель – Кипцевич В.И.);

— ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (руководитель – Скребец Т.А.);

— ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского творчества» (руководитель – Ленковец Е.Н.);

— УСУ «ДЮСШ» Ганцевичского РИК (руководитель – Турко Д.А.);

— ГУО «Ганцевичская ДШИ» (руководитель – Чернецкий И.В.);

— СУП «Пинсксовхозстрой ПМК №14» (руководитель – Карпач В.Е.);

— УЗ «Ганцевичская ЦРБ» (руководитель – Сошко В.В.).

В ходе мониторинга учреждений образования выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

— не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей (закрывается при помощи ключа);

— план эвакуации разработан не в соответствии с требованиями ТНПА;

— общеобъектовая инструкция разработана не в соответствии с действующими ТНПА;

— помещения эксплуатируются не в соответствии с проектной документацией.

В учреждениях образования: ГУО «Гимназия г. Ганцевичи», ГУО «Любашевский ясли-сад-начальная школа», ГУО «Ясли-сад №2 г. Ганцевичи», ГУО «Ясли-сад №4

г. Ганцевичи», ГУО «Ясли-сад №16 аг. Чудин», ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского творчества», ГУО «Ясли-сад №17 аг. Мальковичи», ГУО «Ясли-сад №10 аг. Хотыничи», ГУО «Ясли-сад №11 аг. Раздяловичи» – нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в СУП «Пинсксовхозстрой ПМК №14»:

— не проведена проверка наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант, пожарные краны, пожарный водоем);

— организована подготовка работников по программам ПТМ;

— не определен порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, режим курения;

— не организована работа пожарно-технической комиссии;

— планы эвакуации не соответствуют предъявляемым требованиям, на следующих объектах: административное здание, административно-бытовое здание, здание ФОК;

— эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, на следующих объектах: административное здание, административно-бытовое здание;

— замки на наружных эвакуационных дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, на следующих объектах: административное здание, административно-бытовое здание, здание ФОК;

— не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автономные пожарные извещатели — неисправны), на следующих объектах: административное здание, административно-бытовое здание;

— электрооборудование (электрический светильник) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствует защитный плафон), на следующих объектах: здание ремонтных мастерских, здание для смеси бетона, бойлерная;

— здание не доукомплектовано первичными средствами пожаротушения, на следующих объектах: административно-бытовое здание, столярный цех, ремонтные мастерские, здание смеси бетона, цех механизации.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в УЗ «Ганцевичская ЦРБ»:

— акты оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения не соответствуют предъявляемым требованиям;

— имеющиеся планы эвакуации не соответствует предъявляемым требованиям (отсутствуют номера руководителя и ответственного дежурного);

— электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;

— эвакуационный выход не обозначен указательным знаком пожарной безопасности;

— отсутствуют первичные средства пожаротушения;

— замки на наружных эвакуационных дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

— на путях эвакуации размещено имущество, препятствующее безопасной эвакуации;

— не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автономные пожарные извещатели — неисправны);

— не обеспечен контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте (не производится осмотр чердачного пространства на предмет исправности дымохода отопительной печи).

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения, направлены рекомендации.

Ганцевичский РОЧС.

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