Apple назвала самые красивые приложения для iOS этого года

Источник материала: Tut.by

Apple в рамках конференции WWDC выбрала девять приложений с лучшим, по мнению компании, дизайном в 2019 году. Об этом пишет techcrunch.com.



Фото: techcrunch.com

В качестве вознаграждения разработчики этих программ получили технику производителя. В «призовой пакет» вошли iPhone Xs с 512 ГБ памяти, наушники AirPods, 12,9-дюймовый iPad Pro, стилус Apple Pencil 2, приставку Apple TV 4K с 64 ГБ памяти, смарт-часы Apple Watch Series 4, лэптоп MacBook Pro в топой конфигурации и iMac Pro. Кроме того, приложения-победители появятся в специальном разделе в App Store.

Ниже — список с кратким описанием одержавших побелу приложений, приведенный ресурсом vc.ru:

Ordia — игра компании Loju LTD с управлением одним пальцем. Пользователю нужно «спасти» новую форму жизни от надвигающихся угроз. Приложение доступно для iPhone и iPad.

— игра компании Loju LTD с управлением одним пальцем. Пользователю нужно «спасти» новую форму жизни от надвигающихся угроз. Приложение доступно для iPhone и iPad. Flow by Moleskine — приложение для рисования от производителя блокнотов Moleskine. Поддерживает работу Apple Pencil. Доступно бесплатно для iPhone и iPad.

— приложение для рисования от производителя блокнотов Moleskine. Поддерживает работу Apple Pencil. Доступно бесплатно для iPhone и iPad. The Gardens Between — абстрактная головоломка компании The Voxel Agents, в которой главным героям нужно скрываться от внешнего мира. Доступна для iPhone и iPad.

— абстрактная головоломка компании The Voxel Agents, в которой главным героям нужно скрываться от внешнего мира. Доступна для iPhone и iPad. Asphalt 9: Legends — автомобильный гоночный симулятор компании Gameloft. Доступен бесплатно для iPhone и iPad.

— автомобильный гоночный симулятор компании Gameloft. Доступен бесплатно для iPhone и iPad. Pixelmator Photo — фоторедактор для iPad, который использует методы машинного обучения для улучшения снимков.

— фоторедактор для iPad, который использует методы машинного обучения для улучшения снимков. Eloh — головоломка, в которой действия игрока сопровождаются звуками, складывающимися в мелодию. Доступна для iPhone и iPad.

— головоломка, в которой действия игрока сопровождаются звуками, складывающимися в мелодию. Доступна для iPhone и iPad. Butterfly iQ — приложение для работы с ультразвуковым сканером тела. Умеет распознавать органы на полученных изображениях. Приложение доступно бесплатно, стоимость сканера — 2000 долларов.

— приложение для работы с ультразвуковым сканером тела. Умеет распознавать органы на полученных изображениях. Приложение доступно бесплатно, стоимость сканера — 2000 долларов. Thumper — музыкальная аркада, в которой нужно управлять движением жука на вымышленной трассе. Доступна для iPhone и iPad.

— музыкальная аркада, в которой нужно управлять движением жука на вымышленной трассе. Доступна для iPhone и iPad. HomeCourt — приложение для тренировки баскетболистов. Распознает движения игроков с помощью камеры и дает советы по технике игры. Доступно бесплатно для iPhone и iPad.

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