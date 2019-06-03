|
В скандале с договорняками в Испании фигурирует клуб, которым владеет 3-кратный лучший футболист мира
Источник материала: Tut.by
Стали известны новые подробности
Операция «Эйкос»
На прошлой неделе испанский футбол затрясло от
Кроме него были задержаны еще несколько футболистов: Иньиго Лопес, игравший в минувшем сезоне за «Депортиво», Карлос Аранда, который закончил с футболом в 2015-м и известен, пожалуй, лишь благодаря сомнительному достижению — ему принадлежит рекорд ла лиги по количеству клубов в карьере (восемь), и теперь уже бывший капитан «Вальядолида» Борха Фернандес, который буквально накануне провел прощальную игру — против «Валенсии».
Подозрительная игра
Этот самый прощальный матч, выпавший на заключительный тур чемпионата Испании-2018/19, в числе прочих попал под подозрение следствия. «Летучие мыши» обязаны были побеждать, чтобы гарантировать себе четвертую строчку и место в ЛЧ на следующий сезон, «Вальядолид», решивший вопрос сохранения прописки в примере, имел нулевую мотивацию. В итоге валенсийцы забили два мяча (2:0) — по одному в каждом из таймов — после грубейших ошибок защитников соперника, и полиция, узнав о встрече Фернандеса и Браво за несколько дней до матча, взяла игру на карандаш.
Официальное заявление «Валенсии»
Здесь важно внести уточнение: по информации испанских СМИ, у полиции нет ни одного доказательства или улики, которая указывала бы на причастность «Валенсии», ее игроков или окружения к договорному характеру матча. Как только стало известно о возможной сдаче игры «Вальядолидом», «летучие мыши» выпустили официальное заявление:
Телефонные звонки Аранды
Все указывает на то, что команда Дениса Черышева, который не принимал участия в той игре из-за травмы, действительно не знала, что с ней собираются играть в поддавки. Иначе это и не назвать — накануне издание ElMundo опубликовало часть расшифрованных телефонных звонков Аранды (в распоряжении полиции шесть месяцев таких записей), где он говорит, как именно нужно делать ставки. Просто послушайте — точнее, почитайте:
Аранда был так уверен в результате, что в день игры позвонил одной из сотрудниц салона видеоигр, которым он владеет в Малаге, и дал совет по поводу тотализатора:
Наконец, еще через день в одном из разговоров он прямо назвал вещи своими именами:
Вторничная Marca вынесла эту цитату на обложку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)