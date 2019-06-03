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В скандале с договорняками в Испании фигурирует клуб, которым владеет 3-кратный лучший футболист мира

04.06.2019 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали известны новые подробности громкого скандала с договорными матчами в испанском футболе, сообщает «Спорт-Экспресс».


8 марта 2006 года. Лондон. Рауль Браво обвиняет Александра Глеба в симуляции травмы и пытается его поднять. Сейчас полиция считает экс-игрока «Реала» Рауля Браво организатором преступной группы. Фото: Reuters

Операция «Эйкос»

На прошлой неделе испанский футбол затрясло от мощной новости — полиция начала оперативные мероприятия по делу о договорных матчах: задержания, обыски, допросы и первые выводы. Расследование длилось целый год, операция получила кодовое имя «Эйкос» (по-гречески — «дом», «обитель»), а все потому, что главой преступной организации считается экс-игрок «Реала» и сборной Испании 38-летний Рауль Браво, который заканчивал карьеру в Греции.

Кроме него были задержаны еще несколько футболистов: Иньиго Лопес, игравший в минувшем сезоне за «Депортиво», Карлос Аранда, который закончил с футболом в 2015-м и известен, пожалуй, лишь благодаря сомнительному достижению — ему принадлежит рекорд ла лиги по количеству клубов в карьере (восемь), и теперь уже бывший капитан «Вальядолида» Борха Фернандес, который буквально накануне провел прощальную игру — против «Валенсии».

Подозрительная игра

Этот самый прощальный матч, выпавший на заключительный тур чемпионата Испании-2018/19, в числе прочих попал под подозрение следствия. «Летучие мыши» обязаны были побеждать, чтобы гарантировать себе четвертую строчку и место в ЛЧ на следующий сезон, «Вальядолид», решивший вопрос сохранения прописки в примере, имел нулевую мотивацию. В итоге валенсийцы забили два мяча (2:0) — по одному в каждом из таймов — после грубейших ошибок защитников соперника, и полиция, узнав о встрече Фернандеса и Браво за несколько дней до матча, взяла игру на карандаш.

Официальное заявление «Валенсии»

Здесь важно внести уточнение: по информации испанских СМИ, у полиции нет ни одного доказательства или улики, которая указывала бы на причастность «Валенсии», ее игроков или окружения к договорному характеру матча. Как только стало известно о возможной сдаче игры «Вальядолидом», «летучие мыши» выпустили официальное заявление:

«В связи с появившимися новостями о предполагаемом участии игроков и руководителей других клубов в незаконных ставках и договорных играх, „Валенсия“, как организация, абсолютно не связанная с этим вопросом, хотела бы публично предупредить, что примет соответствующие правовые меры с вытекающими из этого последствиями против любого, кто распространяет какие-либо слухи или необоснованные новости, пытающиеся связать наш клуб с вышеупомянутой темой».

Телефонные звонки Аранды

Все указывает на то, что команда Дениса Черышева, который не принимал участия в той игре из-за травмы, действительно не знала, что с ней собираются играть в поддавки. Иначе это и не назвать — накануне издание ElMundo опубликовало часть расшифрованных телефонных звонков Аранды (в распоряжении полиции шесть месяцев таких записей), где он говорит, как именно нужно делать ставки. Просто послушайте — точнее, почитайте:

— Смотри, братишка, победа «Валенсии» в первом тайме и во втором, понял? Слушай внимательно, ок? Или так — победа в первом тайме и в матче <…> Ты в курсе, что это такое — нельзя, чтобы кто-то узнал об этом. Чтобы никто, понял? Никто значит никто — ни твои друзья, никто, ок?

Аранда был так уверен в результате, что в день игры позвонил одной из сотрудниц салона видеоигр, которым он владеет в Малаге, и дал совет по поводу тотализатора:

— Ставишь 10 тысяч евро, забираешь 20.

Наконец, еще через день в одном из разговоров он прямо назвал вещи своими именами:

— Подкупили семерых игроков, не больше.

Вторничная Marca вынесла эту цитату на обложку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#LaPortada «Había 7 jugadores comprados»

 
Теги: Новости
 
 
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Стали известны новые подробности громкого скандала с договорными матчами в испанском футболе.
 
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