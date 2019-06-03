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В сфере особого внимания: вопросы безопасности в летнем ракурсе, задачи в преддверии Евроигр, новые возможности детского отдыха
04.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
До грандиозного события –
Уже сегодня, 4 июня, открывается четырехполосное движение по очередному участку реконструируемой
Активно идет нанесение разметки по современным технологиям, обновлена разметка и на пограничных переходах, автозаправочных станциях. Этот процесс необходимо ускорить, поручил губернатор, в том числе в областном центре, за счет продуманной организации работы. Выполнять ее необходимо без выходных, в несколько смен.
К усиленному варианту несения службы для надежного обеспечения безопасности во время Евроигр готовятся органы внутренних дел. Проведены дополнительные занятия с личным составом. Автопарк милиции региона пополнился новыми автомобилями Джили, на которых будет проводиться патрулирование на магистрали М6.
К важным соревнованиям активно готовятся спортсмены Гродненщины. Наш регион будут представлять 38 участников в 14 видах спорта.
Свои аспекты с наступлением лета приобретает тема безопасности граждан. На оперативном совещании шла речь о профилактике пожаров, сокращении числа дорожно-транпортных происшествий, а также безопасности на воде. Количество огненных ЧП и пострадавших в них людей в сравнении с прошлым годом уменьшилось, отмечено на совещании. Однако здесь требуется постоянный тщательный анализ причин, по которым возникают пожары, и планомерная работа по их минимизации, – такое поручение сделал Владимир Кравцов. Так, если пожилые люди во многом благодаря системным мерам реже становятся жертвами огня, то сейчас акцент нужно сделать на предметной работе с другой категорией – неработающими и нередко злоупотребляющими алкоголем гражданами.
– С наступлением лета и купального сезона приобретает особую актуальность тема соблюдения правил безопасности на воде и вблизи водоемов, – отметил губернатор. – ОСВОД должен быть полностью готов к выполнению своей задачи. Важно также вести активную разъяснительную работу с людьми.
В прошлом году на Гродненщине появились две новые спасательные станции. Сейчас сотрудники ОСВОД помогают обустроить с точки зрения безопасности новую пляжную зону на базе отдыха «Привал».
На совещании обсудили также результаты анализа еще одной дорожной темы –
Лето – время организованного
– Важно, чтобы лагеря были полностью готовы, укомплектованы специалистами, детям должен быть обеспечен полноценный и безопасный отдых, – поручил Владимир Кравцов.
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В сфере особого внимания: вопросы безопасности в летнем ракурсе, задачи в преддверии Евроигр, новые возможности детского отдыха
До грандиозного события – II Европейских игр, которые 21 июня торжественно откроются в столице Беларуси, – осталось чуть более двух недель. Как Гродненщина...
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