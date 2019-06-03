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В сфере особого внимания: вопросы безопасности в летнем ракурсе, задачи в преддверии Евроигр, новые возможности детского отдыха

04.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: вопросы безопасности в летнем ракурсе, задачи в преддверии Евроигр, новые возможности детского отдыха

До грандиозного события – II Европейских игр, которые 21 июня торжественно откроются в столице Беларуси, – осталось чуть более двух недель. Как Гродненщина готовится к приему гостей, которые будут добираться в Минск в том числе и по территории нашей области, обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. 
 

Уже сегодня, 4 июня, открывается четырехполосное движение по очередному участку реконструируемой автомагистрали М6, от 130 до 160 километров. 9 июня планируется открыть еще один участок дороги, а с 15 июня – все выезды на главную дорогу Гродненщины. М6 после завершения реконструкции станет дорогой первой категории.

Активно идет нанесение разметки по современным технологиям, обновлена разметка и на пограничных переходах, автозаправочных станциях. Этот процесс необходимо ускорить, поручил губернатор, в том числе в областном центре, за счет продуманной организации работы. Выполнять ее необходимо без выходных, в несколько смен.
 
К усиленному варианту несения службы для надежного обеспечения безопасности во время Евроигр готовятся органы внутренних дел. Проведены дополнительные занятия с личным составом. Автопарк милиции региона пополнился новыми автомобилями Джили, на которых будет проводиться патрулирование на магистрали М6. 
 
К важным соревнованиям активно готовятся спортсмены Гродненщины. Наш регион будут представлять 38 участников в 14 видах спорта.
Свои аспекты с наступлением лета приобретает тема безопасности граждан. На оперативном совещании шла речь о профилактике пожаров, сокращении числа дорожно-транпортных происшествий, а также безопасности на воде. Количество огненных ЧП и пострадавших в них людей в сравнении с прошлым годом уменьшилось, отмечено на совещании. Однако здесь требуется постоянный тщательный анализ причин, по которым возникают пожары, и планомерная работа по их минимизации, – такое поручение сделал Владимир Кравцов. Так, если пожилые люди во многом благодаря системным мерам реже становятся жертвами огня, то сейчас акцент нужно сделать на предметной работе с другой категорией – неработающими и нередко злоупотребляющими алкоголем гражданами. 
 
 С наступлением лета и купального сезона приобретает особую актуальность тема соблюдения правил безопасности на воде и вблизи водоемов, – отметил губернатор. – ОСВОД должен быть полностью готов к выполнению своей задачи. Важно также вести активную разъяснительную работу с людьми. 
 
В прошлом году на Гродненщине появились две новые спасательные станции. Сейчас сотрудники ОСВОД помогают обустроить с точки зрения безопасности новую пляжную зону на базе отдыха «Привал».
 
На совещании обсудили также результаты анализа еще одной дорожной темы – парковки большегрузных автомобилей на территории АЗС. Проблема в том, что нередко территория автозаправочных станций используется для длительной стоянки фур. При этом паркуются машины не только в отведенных для этого местах (а на заправках предусмотрено пять таких мест), но и за их пределами. Это затрудняет проезд другим клиентам АЗС. Водители же большегрузов таким образом избегают расходов на платные парковки. На совещании отмечено, что фактов отстоя машин в неустановленных местах на автозаправках допускать нельзя, эту проблему необходимо решить. Прозвучало также предложение ограничить время парковки в отведенных местах.
 
Лето – время организованного детского отдыха, и он уже начался лагерях региона. За летние каникулы планируется оздоровить в лагерях различных форм 63 тысячи детей. 
 

– Важно, чтобы лагеря были полностью готовы, укомплектованы специалистами, детям должен быть обеспечен полноценный и безопасный отдых, – поручил Владимир Кравцов. 

Лилия НОВИЦКАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Минск
 
 
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До грандиозного события – II Европейских игр, которые 21 июня торжественно откроются в столице Беларуси, – осталось чуть более двух недель. Как Гродненщина...
 
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