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Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!

04.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 мая 2019 23:57 7764

Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Елена Гуменюк

В шахтерской столице с августа 2018 года реализуется проект по благоустройству сквера «Любви, семьи и верности». Заложен этот сквер в канун 60-летнего юбилея Солигорска и изначально планировалось, проведя работы в три очереди, завершить благоустройство в следующий день рождения города, в августе 2019. Возможно, сроки сдвинутся, и работа будет сделана преждевременно. Об этом станет известно в ближайшее время. Вообще же, обустроить эту территорию (а сквер расположен между Христорождественским собором и торговым центром «Корона») – идея ОАО «Беларуськалий». Это предприятие финансирует проект. А работы на объекте проводятся силами стройтреста №3.

Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!

Первая очередь проекта – создание уютного уголка близ собора. Центральная композиция этого участка — ротонда со скульптурным изображением святой великомученицы Варвары — небесной покровительницы шахтеров.

Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!
Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!
Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!

Второй этап, который завершился в конце мая – это обустройство территории, примерная граница которой находится в районе шиномонтажа на улице Заслонова. Большую часть времени на второй очереди потратили на замену и перекладку инженерных коммуникаций (замена канализации, водопроводода, ливневки, теплосетей).

При выполнении работ у канализационных коллекторов строители столкнулись с проблемой — высоким уровнем грунтовых вод. Замена инженерной инфраструктуры продолжалась до апреля, и только тогда можно было приступить непосредственно к благоустройству. И вот сквер преобразился на глазах.

Часть его уже освещена по ночам. Тут аккуратные дорожки, удобные яркие скамейки, зеленые насаждения. Интересно, что и насосная станция, и соседствующая с ней станция техобслуживания автомобилей попадают в зону обустройства. Их судьба – стать необычными зданиями с граффити на стенах?

Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!
Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!
Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!
Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!

В проекте предусмотрено несколько тротуарных дорожек из мелкоштучной плитки с меняющейся шириной (от 2 до 8 метров), безшовное резиновое покрытие, детская площадка, зоны отдыха, фонтаны, малые архитектурные формы и искусственные неровности, ландшафтное озеленение. Планируется закладка аллеи арт-объектов.

Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!
Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!
Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!
Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало красиво, но благоустройство продолжается!

Третья очередь подразумевает приведение в порядок оставшегося отрезка — вплоть до ТЦ «Корона», подключение фонтана.

С нетерпением будем ждать окончания благоустройства сквера, который, несомненно, станет одним из излюбленных уголков отдыха у солигорчан. А название всегда сквера будет напоминать им о вечных ценностях – любви, верности и ценности семейных уз.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото и видео: Елена ГУМЕНЮК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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28 мая 2019 23:57 7764 Сквер «Любви, семьи и верности» в Солигорске: стало...
 
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