Корреспондент «СК» на один день надела жилетку уборщика территорий

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В детстве мама меня любила пугать, дескать, не будешь учиться — станешь дворником. Ну, или уборщицей. И вот я училась, но повышенной стипендии на жизнь в Минске не хватало. Поэтому, как и многие студенты в столице, я подрабатывала. Взяв швабру уборщицы в руки, я поняла, что далеко не «двоечники» становятся моими коллегами. А ещё что это такая же обычная работа, как и остальные. Теперь же решила выяснить, так ли уж страшен тот самый дворник, как его малюют.

Начитается рабочий день у дворников в то же время, что и у журналиста районной газеты — в восемь утра. Правда, на работу нужно явиться немного пораньше. За 10 минут до старта работники собираются в своём «штабе» в центре города, который по иронии располагается прямо за зданием штаба 2-го Белорусского фронта. Там проходит распределение по участкам, инструктаж и проверка техники. Этим занимается старший мастер Вячеслав Бузыкин.

И уже тут меня встретила неожиданная новость. Почему-то всегда казалось, что в Мстиславле много дворников. Ведь на улицах чисто, а населённый пункт не самых скромных размеров. Оказалось, что на самом деле таких работников всего 10 на весь город. Двое традиционно отправляются работать на свалку, один собирает мусор в урнах, а всех остальных направляют на сезонные работы. Летом — трава, осенью — листья, зимой — снег, а весной — песок. Сейчас лето, а это значит, что нужно убирать скошенную траву. Мастер быстро даёт мне инструктаж по технике безопасности, рассказывает, чем сегодня будут заниматься дворники, а после вручает сегодняшнюю спецодежду: жилетку и перчатки.

— Молодец, хорошо оделась, — похвалил меня он, указав на полностью закрытые ноги и кеды, которые совсем не подходили к жаркой погоде. — В траве всё-таки клещи. Уж лучше чтобы жарко было. Что ж, жилетка на мне, можно и в бой! Сажусь вместе с сегодняшними коллегами в прицеп трактора. Там же с нами едут косилки и инвентарь — грабли, мётлы и совковая лопата. Кроме дворников на задание отправляются косцы и мастер, который обязательно присутствует на одном из объектов.

— Я ответственный за своих людей, поэтому всегда слежу за тем, как выполняются задания. Мы трудимся с техникой, и всякое может случиться, — объясняет он.

Приезжаем на первый объект. Задание — покосить и убрать траву возле банка, который заказал эту услугу у «Жилкомхоза». Территория не очень большая, а дворников много, поэтому справляемся мы довольно быстро.

— Раньше нас было намного больше, — делятся со мной сегодняшние коллеги в процессе работы. Как оказалось, такое сокращение штата произошло из-за появления в городе специальной техники, которая куда быстрее и эффективнее убирает дороги и улицы. Это упростило труд, ведь теперь нужно просто доделать за машиной.

— Да, нас стало меньше, но вот работы меньше не стало, — в шутку добавляет одна из коллег, у которой аж 17-летний стаж. — Как ни печально это признавать, у людей совсем нет культуры в этом плане. Выбрасывая бумажку или окурок, они думают о том, что какой-то безликий дворник уберёт, а потому это не их забота. Мы видим такое отношение к городу и нашему труду каждый день, и это очень расстраивает.

Слаженная команда дворников уже к девяти справилась с первым заданием. Загружаемся и едем на новое. Пока трактор неспешно везёт нас, обращаю внимание на то, что со стороны очень легко заметить, кто в коллективе новенький. Ведь в отличие от других дворников я совсем белая.

— А мы загораем 12 месяцев в году, — смеются они, демонстрируя потемневшие руки. — Вот вы точно быстро сгорите в такую солнечную погоду. — Я приготовилась, — улыбаюсь в ответ и, достав из кармана крем от загара, дополнительным слоем мажу нос.

Второй объект на сегодня — это территория возле самолёта в микрорайоне «Юго-Западный». Здесь тоже нужно косить и убирать траву. И в этот раз площадь досталась совсем не маленькая. — Здесь будем до конца дня, — говорит мастер. — Работы на всех хватит.

Так и получается. Мы идём вместе с мётлами и граблями вслед за косилками, сгребаем траву в кучи. Так продолжается почти час. Дело в том, что каждые 40 минут у косцов перерыв. Это не прихоть — таково требование техники безопасности. Вслед за ними передышка и у дворников, которые быстро сгребают скошенную траву и ищут тенёк.

Кстати, собирать траву всё-таки не так-то просто. Кажется, что работа дома и на субботниках уже давно натренировала руки. Но оказалось, это не так. Более опытные дворники ловкими движениями граблей загружают большущие кучи травы и двигаются дальше, в то время как я справлялась с этой работой очень неумело и медленно, вертясь вокруг куч и пытаясь найти хороший угол.

— Ничего, уже лучше получается, — подбадривали они меня. — К концу дня будешь так же ловко управляться.

Время за работой идёт быстро. Дворники разговаривают, делятся новостями и интересными наблюдениями. Когда косилка перестаёт жужжать, даже включают музыку, чтобы работалось веселей.

Я разговорилась с молодым человеком, который оказался среди моих сегодняшних коллег. Они его в шутку называют «студент» по аналогии с персонажем из гайдаевской комедии. Студент, как оказалось, на самом деле учащийся строительного колледжа, а в «Жилкомхозе» он на практике.

— Очень повезло, кстати, ведь она у меня оплачиваемая, — рассказал Виктор. — Сначала меня отправили маляром, а теперь вот помогаю в уборке города. Я здесь недавно, но уже успел неплохо загореть. А кроме загара я приобрёл и новое отношение к чистоте вокруг. Раньше мог идти по городу и, не особо задумываясь, бросить бумажку или бычок прямо на траву или дорогу. Теперь же никогда такое себе не позволю. Буду нести с собой мусор до ближайшей урны. И друзей стал одёргивать.

— Так бы полгорода на работу сюда отправить хоть на недельку, — шутят другие дворники. — А то ведь вроде как прописная истина, а каждый день убираем бумажки, бутылки, фантики всякие. — Хорошо, что у меня принцип такой — никогда не мусорить на улице. А то в глаза было бы стыдно смотреть, — отвечаю я.

На самом деле дворники не только убирают мусор в городе, хоть это и основная работа. В их обязанности может входить ещё ямочный ремонт и покраска бордюров. Кстати, цветами, вопреки распространённому заблуждению, занимаются другие работники.

— Мы таким вот небольшим коллективом проходим город «буквой зю» перед праздниками, чтобы выкрасить все бордюры кисточками, — смеётся одна из дворников. — Да и по весне песок и грязь вместе с машинами с улиц убирали.

— А это она ещё и умудряется в огороде дома работать, — добавляют коллеги. — Вот как приду с работы, так ещё и до десяти вечера на участке. Но это ж ничего. Вот вы, молодые, вам же ещё за детьми смотреть после такой работы, — отвечает женщина, и другие ей кивают.

Горячим временем для дворников можно считать дни до, во время и после больших праздников. Так уж вышло, что, отдыхая, люди ещё меньше задумываются о порядке вокруг. Самым же непростым периодом можно считать рыцарский фест. Ведь в это время мусорят не только гости мероприятия, но и представители организаций, которые приезжают в Мстиславль. Многие не собирают остатки продукции в мешки перед отъездом, оставляя всё на дворников. Что уж говорить о туристах!

— В последние годы, правда, получше. Может, это из-за того, что людей меньше приезжает, а большинство из них тут всего на один день, — рассуждают коллеги. Обед здесь с часу до двух. Обычно дворников развозят по домам, но те, что живут близко к сегодняшнему участку, идут пешком. Разговариваю уже с другим коллегой. Он работает здесь всего две недели, приехал на родину с заработков в Москве.

— Нормальная работа. Даже проще, ведь я в строительной организации был, — рассказал Андрей. — А тут на свежем воздухе, да и коллектив хороший.

Рабочий день заканчивается в 17.00. Дворники сдают инвентарь, косилки и расходятся по домам. Ещё часть города стала ещё краше и чище, чтобы радовать людей, которые тоже идут домой с работы. Мы порой забываем о том, что пресловутая чистота белорусских городов, которой так удивляются россияне, — дело рук таких же как мы людей. Сняв оранжевую жилетку, я возвращаюсь в редакцию, чтобы поделиться с читателями историями этих людей. Давайте ценить их труд и аккуратность нашего города!

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.