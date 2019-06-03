Известный этнокультурный комплекс «Наносы» на Нарочи выставлен на аукцион. Цена упала в два раза

Источник материала: Tut.by

Известный этнокультурный комплекс «Наносы» погибшего бизнесмена Евгения Новоселецкого, расположенный на территории национального парка «Нарочанский», выставили на аукцион с начальной ценой в 4,9 миллиона рублей. Торги объявлены на сайте Центра промышленной оценки. Компания, которая управляет «Наносами», признана банкротом .





Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье» открылся четыре года назад. Эту землю планировали разделить и отдать под дачи, но у бизнесмена Евгения Новоселецкого были на эту территорию другие планы. На создание старобелорусской деревни образца XIX века на берегу Нарочи инвесторы потратили несколько миллионов долларов.









Но в феврале 2018 года «Наносы» выставили на продажу за 4,5 миллиона долларов, но покупателя на комплекс не нашлось. А в августе компанию «Агроэкоотдых», которая владеет комплексом, объявили банкротом. В начале же 2019 года в аварии погиб создатель «Наносов» Евгений Новоселецкий.

Электронные торги по продаже комплекса пройдут 7 июля. На аукцион с начальной ценой в 4,9 млн рублей или около 2,3 млн долларов выставили следующие объекты общей площадью около 2,6 тысяч квадратных метров:

— 12 гостевых домов площадью от 70 до 150 «квадратов»;

— Дом-музей (191,4 «квадратов»);

— Здание пожарного поста и хозблока (1204,8 «квадратов»);

— Хозпостройки и сооружения, ветряные, водяные мельницы, искусственные водоёмы, купели, водная техника, квадроциклы, другая техника, животные и прочее имущество.

































Это все дело находится на земельном участке примерно в 2,7 гектар, который предоставлен государством в аренду до 2111 года.

Напомним, не так давно семья погибшего бизнесмена выставила на продажу его особняк рядом с «Наносами» за 4,5 млн долларов.