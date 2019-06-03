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Известный этнокультурный комплекс «Наносы» на Нарочи выставлен на аукцион. Цена упала в два раза
Источник материала: Tut.by
Известный этнокультурный комплекс «Наносы» погибшего бизнесмена Евгения Новоселецкого, расположенный на территории национального парка «Нарочанский», выставили на аукцион с начальной ценой в 4,9 миллиона рублей. Торги
Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье» открылся четыре года назад. Эту землю планировали разделить и отдать под дачи, но у бизнесмена Евгения Новоселецкого были на эту территорию другие планы. На создание старобелорусской деревни образца XIX века на берегу Нарочи инвесторы потратили несколько миллионов долларов.
Но в феврале 2018 года «Наносы»
Электронные торги по продаже комплекса пройдут 7 июля. На аукцион с начальной ценой в 4,9 млн рублей или около 2,3 млн долларов выставили следующие объекты общей площадью около 2,6 тысяч квадратных метров:
— 12 гостевых домов площадью от 70 до 150 «квадратов»;
— Дом-музей (191,4 «квадратов»);
— Здание пожарного поста и хозблока (1204,8 «квадратов»);
— Хозпостройки и сооружения, ветряные, водяные мельницы, искусственные водоёмы, купели, водная техника, квадроциклы, другая техника, животные и прочее имущество.
Это все дело находится на земельном участке примерно в 2,7 гектар, который предоставлен государством в аренду до 2111 года.
Напомним, не так давно семья погибшего бизнесмена
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Комплекс создал погибший в начале года бизнесмен Евгений Новоселецкий.
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