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Аршавину запретили выезд за границу

04.06.2019 16:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу из-за долгов по алиментам. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил адвокат супруги бывшего спортсмена Алисы Казьминой.


Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Фото: instagram.com/andrew_arshavin10

Ранее 4 июня Красносельский районный суд Петербурга провел предварительное слушания в рамках бракоразводного процесса футболиста. Аршавин и Казьмина зарегистрировали отношения в 2016-м. В 2017 году у пары родилась дочь.

В феврале стало известно о том, что пара близка к разводу. Казьмина обратилась в полицию, заявив, что получила угрозы от Аршавина. Сам игрок, по ее словам, уже обратился в суд с просьбой о расторжении брака.

До отношений с Казьминой Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м, отмечает Lenta.ru.

 
 
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Казьмина обратилась в полицию, заявив, что получила угрозы от Аршавина.
 
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