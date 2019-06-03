Аршавину запретили выезд за границу

Источник материала: Tut.by

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу из-за долгов по алиментам. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил адвокат супруги бывшего спортсмена Алисы Казьминой.



Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Фото: instagram.com/andrew_arshavin 10

Ранее 4 июня Красносельский районный суд Петербурга провел предварительное слушания в рамках бракоразводного процесса футболиста. Аршавин и Казьмина зарегистрировали отношения в 2016-м. В 2017 году у пары родилась дочь.

В феврале стало известно о том, что пара близка к разводу. Казьмина обратилась в полицию, заявив, что получила угрозы от Аршавина. Сам игрок, по ее словам, уже обратился в суд с просьбой о расторжении брака.

До отношений с Казьминой Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м, отмечает Lenta.ru .