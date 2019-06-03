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«Минус 29 кг». Витеблянке грозила инвалидная коляска, но она выбрала тренажерку и стройную фигуру

04.06.2019 16:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семь лет назад витеблянка Светлана Белова попала в аварию, которая оставила ее без ноги. Жалость к себе женщина стала «заедать», поправилась до 100 кг и чуть было не променяла протез на инвалидную коляску. Все изменил подарок — абонемент в спортзал. За полгода 39-летняя витеблянка сбросила 29 кг, избавилась от одышки и даже воплотила в жизнь смелую мечту — осваивает файер-шоу.


«Больше ничего не помню»

О том, что произошло с ней семь лет назад, Светлана говорит мало:

— В Москве поймала такси, села рядом с водителем. Больше ничего не помню. Пришла в себя через две недели в больнице.

Это потом ей объяснили, что случилась авария. Удар пришелся по переднему пассажирскому сиденью.

—  Когда я очнулась в московской больнице, врачи сказали: целая у тебя только левая рука. А ногу надо отрезать.


Когда медики разрешили, Светлану увезли в Беларусь. Первый год, вспоминает она, «весь пролежала». Последнюю операцию сделали в 2016 году.

— Их было две на правой руке, одна на отрезанной ноге, плюс меняли коленный сустав, — считает она. — С ампутацией пять операций.

Водитель такси в той аварии остался жив. По крайней мере так в Москве сказали Светлане. Но как дальше сложилась его судьба, белоруска не узнавала. Многие знакомые советовали ехать в Россию, разбираться, добиваться какой-то правды.


— Было не до этого, — просто объясняет Светлана. — Тогда я решила, что больше потрачу на дорогу, чем получу компенсации. Я ведь ходить не могла.

С первой группой инвалидности женщине выдали коляску. Потом появился протез.

— Первое время на улицу я выходила только с соцработником. Тут до магазина буквально пару минут — а для меня это были полчаса. Но потихоньку, потихоньку, и за полтора года научилась более-менее ходить.


«Не выходишь из спортзала, а летишь»

До аварии Светлана 12 лет проработала парикмахером. Любимое дело пришлось оставить. Витеблянка пробовала новые профессии: ходила на курсы по маникюру, визажу — не складывалось.

— Когда человек сидит и ничего не делает, и мысли дурные в голову лезут, и все, что хочешь, — признается она. — Мне было очень тяжело.

Светлану поддерживали и мама, и дочь. Но круг общения сильно сузился. Кое-кто из «друзей» избегал, переставал отвечать на звонки. Знакомые реже просились в гости, а самой Светлане выходить из квартиры становилось все сложнее.


— Я начала жалеть себя. Удовольствие нашла в еде: можно сказать, «заедала» свое состояние. С 80 кг поправилась до 100. Была очень полная. Пересела в инвалидную коляску. Ленилась ходить, потому что мучила одышка. Но потом познакомилась с мужчиной. Он сказал: «Иди в спортзал, куплю тебе абонемент. Ты будешь чувствовать себя лучше».

Тот абонемент в «Физрук GYM» для Светланы стал и вызовом, и мотивацией: как так, ей сделали подарок, а она не покажет результат? Набралась смелости, позвонила в зал: у меня протез, возьметесь ли тренировать? В ответ — ни сомнений, ни удивления: приходите заниматься. На первую тренировку Светлана надела то, что было: вместо спортивной формы — обычные штаны и майка, вместо кроссовок — повседневная обувь без каблука.


Оказалось, что проблем с упражнениями из-за ампутированной ноги никаких и нет. Подумаешь, на степпере не позаниматься — зато можно по беговой дорожке ходить. Поначалу приходилось себя заставлять, но постепенно спорт затянул. Тренировки понравились, стали необходимостью.

—  Тренер меня правильно настроил на результат: «Чтобы ты ни делала, год все равно пролетит — но только от тебя зависит, что через этот срок ты увидишь в зеркале», — повторяет Светлана.


Изменилось питание: меньше сладкого и мучного, больше свежих овощей и белковых продуктов — творог, отварная курица. Вместо макарон — каши, вместо подсолнечного масла — оливковое. Если проголодалась, на перекус — не батончик или бутерброд, а творог и овощи.

— Калории я не считала, зато взвешивала продукты: в день должна была съесть граммов 150 крупы (вес в сухом виде), 300 курицы, 200 творога и так далее.

Но главное, что быстрее цифр на весах менялось самочувствие:

— Даже после первых тренировок не выходишь со спортзала — а летишь!


«Когда похудеешь, скажут: раньше лучше было»

Знакомые замечали перемены: терапевт в поликлинике — с одобрением («надо и мне записаться в зал»), некоторые подруги — с подозрением.

— Тренер предупреждал: похудеешь — услышишь, что раньше было лучше. Так и случилось. Подруги, особенно те, у которых лишний вес, волновались: «Что с тобой? Выглядишь не очень. Заболела, что ли?» «Ну да, есть немножко», — отшучивалась я.

За полгода контроля над питанием и с тренировками Светлана сбросила 29 кг.

— Меньше уже не надо, — улыбается она. — В таком весе комфортно себя чувствую.


Светлана до и после похудения.

Тем более что с похудением ей пришлось обновить не только гардероб, но и протез: предыдущий стал велик и уже не держался на ноге. Это не так-то просто: нужно ехать в Минск в протезно-ортопедический центр. Выдают протез раз в два года. Если менять чаще, то за свой счет, объясняет Светлана.

Витеблянка сейчас работает ремесленником: украшает чашки из полимерной глины. С мужчиной, подарившим абонемент, они хорошие друзья. А еще Светлана рискнула воплотить в жизнь давнюю мечту: осваивает файер-шоу в команде AGNI show. В этом деле требуется ловкость — никак не вес в 100 кг.


Дважды в неделю женщина — всегда в тренажерном зале. Поддерживает форму. Занимается сама: с тренером все-таки накладно. Ее сила воли вдохновляет — может, занимающиеся в спортзале подходят к ней со словами поддержки? Говорят: «Вы молодец?»

— Что вы, нет такого! — удивляется витеблянка. — Разве что знакомые иногда спрашивают, как им похудеть. Я-то с радостью, но стоит только начать рассказывать — и у людей рождаются отговорки. «Что мне, отдельно от семьи есть?» «У нас в городе правильное питание много стоит». Да, фрукты я из-за цены редко покупаю, да и грудка стоит 7 рублей за кило — но крупы и овощи недорогие. Если инвалид 2-й группы может позволить себе правильно питаться, то и другие, наверное, смогут. Хотите измениться? Нужно просто взять и делать, а не находить отговорки. И если у кого-то получится, я буду очень рада.


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Теги: Минск
 
 
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Семь лет назад витеблянка Светлана Белова попала в аварию, которая оставила ее без ноги.
 
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