Вы видели белые автозаки? А они существуют!

Источник материала: KYKY

В сети появились фотографии белого автозака, которые быстро разлетелись по Telegram-каналам и Twitter’у. Многие пользователи интернета посчитали, что снимки «отфотошопили». Оказывается, нет: белые, «свадебные» автозаки действительно существуют, а в течение нескольких лет их то и дело показывали беларусам.

В 2017 году adt.by опубликовал новость о том, что «МАЗ-Купава» изготовил автозак KS6325-0033 цвета слоновой кости. Отмечалось, что инновацию приурочили к столетию беларуской милиции, уровень профессионализма которой с каждым годом непрерывно растет. Автозак разработали таким образом, чтобы он смог перевозить пять конвойных и до 20 заключенных одновременно. Его основу составил специальный кузов из бескаркасных сэндвич-панелей. На предприятии подчеркнули: инновация создавалась ради личного комфорта и удобства состава караула.

В том же 2017-м, в июле, брестчане увидели «автозак-альбинос»: он стал хедлайнером международного фестиваля – внимание – «Город света». По неизвестным причинам попытку МВД удивить участников мероприятия назвали «курьезом», а многочисленные селфи с машиной сопровождали язвительными комментариями. Беларусы предполагали, что расцветку автозака попытались адаптировать под настроение праздника, но не вышло. Тот ли это автомобиль авторства «МАЗ-Купава» – неизвестно, но визуальное сходство проигнорировать невозможно.

На городе света даже автозаки и то светлые pic.twitter.com/EHoFDjYrYI — Виртуальный Брест (@VirtualBrest) 29 июля 2017 г.

В 2018 году на брестской автотрассе вновь засекли мчащийся белый автозак. Кадром поделились в аккаунте «Человек-рюкзак» в Twitter:

Ах, этот белый автозак...



Вот такие бобики по Бресту рассекают ночью. pic.twitter.com/uegqdiXGO6 — ► Человек-рюкзак (@trotsyuk_d) 24 августа 2018 г.

Разумеется, свежее изображение «праздничного» автозака дошло и до социальной сети «Одноклассники». Там одни пользователи назвали автомобиль «машиной с ласковыми людьми для негодяев». Другие посчитали его «летним вариантом, чтобы сильно не пекло», третьи предположили, что автозак предназачен для «европейцев, которые приедут на игры».