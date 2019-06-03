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Вы видели белые автозаки? А они существуют!

04.06.2019 16:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В сети появились фотографии белого автозака, которые быстро разлетелись по Telegram-каналам и Twitter’у. Многие пользователи интернета посчитали, что снимки «отфотошопили». Оказывается, нет: белые, «свадебные» автозаки действительно существуют, а в течение нескольких лет их то и дело показывали беларусам. 

В 2017 году adt.by опубликовал новость о том, что «МАЗ-Купава» изготовил автозак KS6325-0033 цвета слоновой кости. Отмечалось, что инновацию приурочили к столетию беларуской милиции, уровень профессионализма которой с каждым годом непрерывно растет. Автозак разработали таким образом, чтобы он смог перевозить пять конвойных и до 20 заключенных одновременно. Его основу составил специальный кузов из бескаркасных сэндвич-панелей. На предприятии подчеркнули: инновация создавалась ради личного комфорта и удобства состава караула. 

В том же 2017-м, в июле, брестчане увидели «автозак-альбинос»: он стал хедлайнером международного фестиваля – внимание – «Город света». По неизвестным причинам попытку МВД удивить участников мероприятия назвали «курьезом», а многочисленные селфи с машиной сопровождали язвительными комментариями. Беларусы предполагали, что расцветку автозака попытались адаптировать под настроение праздника, но не вышло. Тот ли это автомобиль авторства «МАЗ-Купава» – неизвестно, но визуальное сходство проигнорировать невозможно. 

В 2018 году на брестской автотрассе вновь засекли мчащийся белый автозак. Кадром поделились в аккаунте «Человек-рюкзак» в Twitter:

Разумеется, свежее изображение «праздничного» автозака дошло и до социальной сети «Одноклассники». Там одни пользователи назвали автомобиль «машиной с ласковыми людьми для негодяев». Другие посчитали его «летним вариантом, чтобы сильно не пекло», третьи предположили, что автозак предназачен для «европейцев, которые приедут на игры».

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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В сети появились фотографии белого автозака, которые быстро разлетелись по Telegram-каналам и Twitter’у. Многие пользователи интернета посчитали, что снимки...
 
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