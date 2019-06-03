Писатель Сергей Календа собирает деньги на второй выпуск журнала «Минкульт»

Источник материала: KYKY

Писатель Сергей Календа запустил сбор средств на второй номер «Минкульта» – журнала беларуской прозы, названный в честь цензурных комиссий. Проект появился на краудфандинговой платформе «Улей», его проспонсировали 104 человека.

Второй выпуск журнала включает в себя 15 текстов, над которыми работали 15 авторов. Он расширил свои границы и отошел от формата «только проза»: кроме рассказов, создатели решились рассматривать экспериментальные формы. «Минкульт-2» стал символическим: в редакцию попала незаконченная книга писателя, который скончался спустя два дня после отправки. В журнале опубликуют все, что он прислал.

Новый номер журнала ответит на следующие вопросы: «Нужна ли искусству цензура?», «Власти вашей страны контролируют или поддерживают искусство и литературу?» и, наконец, «Как в будущем изменятся искусство и литература?» Ответы приведут на страницах свежего выпуска.

«Минкульт-2» обещает увеличиться в размерах до формата А4. «150-200 страниц чистой прозы, удовлетворения, интеллектуальной оргии и простого любви для души», – добавляют авторы. К слову, если вы хотите поддержать инициативу Сергея, можете перечислить любую удобную для вас сумму средств по ссылке .