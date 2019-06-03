ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Писатель Сергей Календа собирает деньги на второй выпуск журнала «Минкульт»

04.06.2019 15:08 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Писатель Сергей Календа запустил сбор средств на второй номер «Минкульта» – журнала беларуской прозы, названный в честь цензурных комиссий. Проект появился на краудфандинговой платформе «Улей», его проспонсировали 104 человека.

Второй выпуск журнала включает в себя 15 текстов, над которыми работали 15 авторов. Он расширил свои границы и отошел от формата «только проза»: кроме рассказов, создатели решились рассматривать экспериментальные формы. «Минкульт-2» стал символическим: в редакцию попала незаконченная книга писателя, который скончался спустя два дня после отправки. В журнале опубликуют все, что он прислал. 

Новый номер журнала ответит на следующие вопросы: «Нужна ли искусству цензура?», «Власти вашей страны контролируют или поддерживают искусство и литературу?» и, наконец, «Как в будущем изменятся искусство и литература?» Ответы приведут на страницах свежего выпуска.

«Минкульт-2» обещает увеличиться в размерах до формата А4. «150-200 страниц чистой прозы, удовлетворения, интеллектуальной оргии и простого любви для души», – добавляют авторы. К слову, если вы хотите поддержать инициативу Сергея, можете перечислить любую удобную для вас сумму средств по ссылке

Читайте по теме: Восемь причин, почему бумажный журнал лучше электронной версии

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Писатель Сергей Календа запустил сбор средств на второй номер «Минкульта» – журнала беларуской прозы, названный в честь цензурных комиссий. Проект появился на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Елена Анисим не желает сдавать депутатский мандат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика