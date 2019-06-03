Милиция иногда все-таки спасает: пьяному жодинцу не дали выпрыгнуть из окна

Спустя несколько минут на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы Жодинского ГОВД. Когда сотрудники милиции зашли в квартиру, мужчина попытался спрыгнуть с балкона. Правоохранители среагировали быстро и профессионально, затащив его обратно в квартиру.









Жодинца передали бригаде медиков. К слову, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



