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Милиция иногда все-таки спасает: пьяному жодинцу не дали выпрыгнуть из окна

04.06.2019 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В милицию позвонила жительница Жодино. Она сообщила, что в ходе скандала с сыном тот угрожает покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с 5 этажа.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы Жодинского ГОВД. Когда сотрудники милиции зашли в квартиру, мужчина попытался спрыгнуть с балкона. Правоохранители среагировали быстро и профессионально, затащив его обратно в квартиру.


Жодинца передали бригаде медиков. К слову, он находился в состоянии алкогольного опьянения.


 
 
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В милицию позвонила жительница Жодино. Она сообщила, что в ходе скандала с сыном тот угрожает покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с 5 этажа.
 
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