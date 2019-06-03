Романчук - об очередном инвестиционном провале властей

Это не мировоззренческий клэш, совсем не арифметическая ошибка. Это невежество в сфере экономической науки. Это откровенный провал в знаниях теории ценности. Его в очередной раз продемонстрировало белорусское правительство в споре с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) относительно цены государственного Белинвестбанка.





Госкомимущество вводит людей в заблуждение, называя свою оценку данного финансового актива рыночной. На самом деле названная чиновниками цена в $324 млн. (BYN680,3 млн.) – по состоянию на начало 2019г. – это просто результат применения одной или нескольких методик оценки стоимости активов, которые широко используются разными субъектами.









ЕБРР, проведя due diligence (состояние) банка, пришёл к выводу, что Белинвестбанк стоит $119,5 млн. (BYN251 млн.), т. е. в 2,7 раза меньше, чем назвали представители белорусского правительства. Из-за несовместимой разницы в подходах к оценке банковских активов стороны едва ли договорятся.





Простая, казалось бы, ситуация, когда авторитетная международная структура хочет попробовать белорусскую приватизацию на зуб, выливается в очередной инвестиционный провал. Потому что белорусские власти в целом и Госкомитет по имуществу в частности продолжает жить в неком своём мире цен, ценностей и оценок.





Рыночная цена товара или актива – это то, за сколько его реально, «живыми» деньгами хотят и готовы купить инвесторы в условиях открытого конкурса/тендера. У Белинвестбанка, как чисто государственной структуры никогда не было рыночной цены.





Балансовая, бухгалтерская, номенклатурная хотелка – это никак не рыночная цена. Кстати, позиция ЕБРР – это тоже не рыночная цена. Это та цена, за которую этот Банк готов купить этот актив (или его часть). Рыночную цену Белинвестбанка мы узнает только тогда, когда состоится открытая продажа с участием других заинтересованных лиц.





Если будет только ЕБРР, значит, его оценка и есть рыночная цена. Аргументы белорусского правительства, мол, мы столько вложили, несостоятельны. Инвестору всё равно, кто и сколько заинвестировал. Главное, сколько актив в данном состоянии, с учётом всех рисков и возможностей, может генерировать выручки и прибыли.





К сожалению, белорусские власти отрицают и отвергают такую логику и подход. Тем самым они отрицают закон ценности и рынка. Это стопор, который мешает белорусским властям выйти из опасной ловушки всеохватывающей государственной собственности.





Нет сомнений, что в белорусском правительстве есть люди, которые знают и понимают законы и стандарты рыночной экономики. Однако они не могут повлиять на подходы и поведение страны и правительства. Главная причина – боязнь признать грубые инвестиционные, производственные и управленческие решения.





Кто-то же подписывал документы и платёжки о выделении больших сумм денег на так называемые коммерческие «точки роста». Если по бумагам белорусских чиновников активы условного предприятия, прошедшего модернизацию, стоят $100 млн. – и этой суммой они отчитываются перед президентом – то настоящая рыночная цена этого предприятия может быть даже в 7-10 меньше.





Вторая причина надувания на бумаге пузыря стоимости активов – желание распорядителей и потребителей чужого осваивать всё новые и новые бюджетные ресурсы. Тут, чтобы задурить Лукашенко голову, VIP-номенклатура во главе откатных и распильных схем использует следующую риторику:





«Глубокоуважаемый Александр Григорьевич! Вы всё делаете правильно. Просто иностранные конкуренты хотят за копейки скупить наши ценнейшие активы. Они жаждут захватить наш рынок, уволить большую часть работников, эксплуатировать оставшихся, чтобы вывозить за рубеж огромную прибыль.









Давайте мы лучше доведёт наши предприятия до нормального состояния, а потом продадим их по настоящей рыночной цене. Вот для этого нужно дополнительное финансирование в объёме $10/$100/$500 млн., а также налоговые/таможенные/административные льготы».





Будучи припёртым к стене такими аргументами Лукашенко злится, закипает, мечет громы и молнии, особенно в отношении жадных, циничных иностранных инвесторов. Он тоже требует жэстачайше разобраться с причинами плохой работы госпредприятий – иждивенцев госбюджета, назначает персональных ответственных – и снова разрешает им брать деньги из бюджетной тумбочки.





И так из года в год, Из десятилетия в десятилетие. Уже 25 лет. По данным Белстата активы организаций по состоянию на конец 2018г. составили BYN290,57 млрд. или ~$143 млрд. Это не их рыночная цена, а номенклатурная оценка. Она делается по такой же методике и схеме, как оценка Белинвестбанка.





За такую цену белорусские активы никто не купит. Значит, эту оценку нужно скорректировать, применив хотя бы подходы и методику ЕБРР. Получается стоимость всех активов коммерческих организаций страны - ~$53 млрд. И это тоже не рыночная цена.





С учётом рисков белорусского рынка, конъюнктуры, технологического состояния, а также качества человеческого капитала и эту оценку нужно дисконтировать до ~$40 - 45 млрд. Это и есть великая номенклатурная тайна, которую белорусские распорядители чужого хранят от Лукашенко за семью замками.





Думаю, что сам глава страны гонит от себя эту мысль.





Он сохранил и распространил на всю страну модель Совок/Госплан, потому что его окружение во главе с серым кардиналом Мясниковичем, лоббистом красных директоров и крепких хозяйственников В. Семашко и С. Румасом убедили его, что Беларусь в таком укладе будет богатеть, процветать, обеспечивать социальную ориентацию и технологический прогресс.





Будет это делать быстрее и качественнее, чем те, кто сделал выбор в пользу свободного рынка и частной собственности. По факту же оказывается, что VIP-распорядители чужого грубо его обманывают. Разница между заявленной и реальной рыночной стоимостью белорусских активов составляет ~$95–100 миллиардов.





Это вам не уголовное дело за взятку в $150 открывать. Это та горькая правда, которая, если её признать, должна привести не только к настоящему кадротрясению, а к радикальному изменению экономической политики.





Сказать руководителю горькую правду мол, ваше богатство и активы - это совсем не то, что Совмин рисует в отчётах, это выбить почву из-под его советского мировоззрения. Это на пару-тройку десятков миллиардов долларов меньше.









Думаю, что только такого рода аргументы могут реально подействовать на Лукашенко.





Остальное – про суверенитет, безопасность, демократию, демографию и свободу – это не проходит.