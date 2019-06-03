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С миру по нитке: на выкуп синагоги в Бресте за два дня собрали более $100 тысяч
Источник материала: Партизан
Религиозная иудейская община Бреста собирает средства на выкуп здания бывшей синагоги, где сейчас размещается клуб «Прогресс».
Сбор идет в долларах через интернет-площадку
«В годы страшной катастрофы большинство евреев Бреста погибли, улицы опустели, почти все синагоги были разрушены, только 19 евреев выжили. Прошло 75 лет, и сегодня община восстает из пепла », - сообщается в описании целей сбора денег.
Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили более 30 тысяч брестских евреев.
Представители брестской иудейской общины говорят, что уже заключили договор о выкупе старой синагоги 1886 году: за нее надо заплатить частной компании 300 тысяч долларов.
Как рассказала руководитель еврейской общины «Бриск» Регина Симоненко, это здание евреи пытались вернуть в начале 1990-х годов, однако его выкупила частная организация.
«Несколько дней назад мы похоронили по-еврейски в братской могиле останки 1214 евреев, жестоко убитых в Холокосте. Здание обновленной синагоги будет живым мемориалом погибшим », - пишут организаторы сбора средств.
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Религиозная иудейская община Бреста собирает средства на выкуп здания бывшей синагоги, где сейчас размещается клуб «Прогресс».
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