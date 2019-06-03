﻿ Убийство младенца в Бресте: обвинение предъявлено 28-летней матери. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убийство младенца в Бресте: обвинение предъявлено 28-летней матери

04.06.2019 15:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Матери новорожденного ребенка, тело которого нашли на берегу в Бресте, предъявлено обвинение, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Тело младенца, завернутое в простынь, было найдено в середине мая на берегу реки Мухавец. Ранее сообщалось, что он вместе с 28-летней матерью был выписан из брестского роддома, а когда педиатр поликлиники пришла проведать ребенка, молодая мама отказалась ее впускать. Тогда медики подали заявление в милицию.

"С целью установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено экспертам УГКСЭ по Брестской области", - рассказал Иванюк.

Он отметил, что с учетом данных, полученных правоохранителями во время следственных действий, матери ребенка предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 139 ("Убийство") Уголовного кодекса Беларуси.


Фигурантка дела уже находится под стражей, расследование продолжается.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матери новорожденного ребенка, тело которого нашли на берегу в Бресте, предъявлено обвинение, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Корреспондент «СК» на один день надела жилетку уборщика территорий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика