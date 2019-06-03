Елена Анисим не желает сдавать депутатский мандат





«Политринг» . Об этом она заявила в интервью сайту





«Если ты хочешь быть в политике, нужно постоянно о себе заявлять», - пояснила она.





При этом Елена Анисим признает, что будучи депутатом Палаты представителей, не смогла добиться тех целей, которые изначально себе ставила. К своим неудачам политик относит то, что не удалось законодательно закрепить принятие законопроектов на обоих языках, что «не удалось повлиять на то, чтобы наше информационное пространство более белорусизовалось», а также отсутствие университета на белорусском языке обучения.





Рассуждая о предстоящих выборах в парламент и на должность президента, а также действиях оппозиции на этот счет, Анисим дала понять, что является противником того, чтобы от оппозиции выдвигался один кандидат. Депутат настаивает на том, что не оппозиция должна решать, кто ее будет представлять на выборах, а эта кандидатура должна быть «выкристализована» в ходе политического процесса. Политик предлагает, чтобы оппозиционные силы, к примеру на президентских выборах, представляли бы условно 15 человек, и чтобы они прошли все необходимые этапы – от сбора подписей до регистрации.





Кстати, сама Анисим также намерена участвовать в президентских выборах.









«Пойти на выборы президента меня подтолкнули некоторые личности. Во-первых, началась травля меня как депутата через обращения ко мне и через гнобление меня посредством социальных сетей. Мы расценивали это как проявление Русского мира, ну а поскольку я человек, который не привык уклоняться от удара, я сказала: “Cпасибо за такой пиар, за такую раскрутку”. И если раньше я сомневалась в политических кампаниях, то после этого уже нет. И в тот день был эфир с “Дмитрием Лукашуком, и он так провокационно задал, мол, ну что идем в президенты, и я ответила: “Ну конечно”».





Впрочем, Анисим не собирается в случае поражения на выборах в законодательный орган отказываться от баллотирования на пост главы белорусского государства.





Напомним, что решение властей в 2016 году пропустить в палату представителей двух «неформатных» кандидатов – Елену Анисим и Анну Канопацкую – для многих стало неожиданным. Некоторые их коллеги даже настаивали, что поскольку выборы не были честными, от мандатов стоит отказаться.





Елена Анисим является депутатом От Столбцовского округа. За время депутатства от темы белорусизаци белорусского языка она старалась не отходить, стараясь никого не пугать оппозиционными взглядами.