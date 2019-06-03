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В Германии не хватает десятков тысяч водителей грузовиков

04.06.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии ощущается серьезная нехватка водителей грузовиков. По оценкам немецких организаций, занимающихся отправкой и логистикой грузов, в настоящий момент страна нуждается в десятках тысяч дальнобойщиков. Информагентство dpa приводит цифры от 45 тысяч до 60 тысяч водителей, которых ищут различные организации. Работа дальнобойщиков в последние годы теряет привлекательность из-за низких зарплат, тяжелых условий труда и большого количества дней, проводимых в рейсах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Последствия дефицита рабочей силы в этой отрасли непредсказуемы. «Скоро может начаться кризис поставок», — предупреждает представитель Федерального объединения грузоперевозок, логистики и утилизации отходов. Ежегодно на пенсию отправляется около 30 тысяч водителей, а на замену им приходит почти вдвое меньше начинающих дальнобойщиков. Если такая тенденция сохранится, в 2030-х годах немецкой экономике будет недоставать 150 тысяч водителей.

По оценкам федерального объединения, почти треть водителей грузовиков находится в возрасте 55 лет или старше. Моложе 25 лет — только 2,5 процента немецких дальнобойщиков. Почти все водители — мужчины, доля женщин составляет только 1,7%. Руководители профильных компаний хотят в дальнейшем целенаправленно привлекать к этой работе женщин, однако для этого необходимо улучшать условия труда.

В то же время объемы грузоперевозок существенно возрастают, не в последнюю очередь из-за «бума» онлайн-торговли, а водители из Восточной Европы более не могут ликвидировать кадровый дефицит.

Нехватка водителей ощущается не только в ФРГ, но и в ряде других стран, включая азиатские, однако прогноз по ситуации в Германии выглядит особенно неутешительно. «Нам нужно срочно работать над имиджем профессии», — говорит Федерального объединения грузоперевозок, логистики и утилизации отходов.

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В Германии ощущается серьезная нехватка водителей грузовиков. По оценкам немецких организаций, занимающихся отправкой и логистикой грузов, в настоящий момент...
 
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