Источник материала: Новости Волковыска

Подпишитесь на наш канал в Российская сторона продолжает чинить препятствия на пути экспорта белорусского продовольствия, хотя на недавней совместной коллегии аграрных ведомств двух стран было заявлено, что удается урегулировать большинство проблем в этой сфере. Очередным недружественным шагом стал запрет Россельхознадзора на поставки колбасных изделий одного из белорусских мясокомбинатов, а также введение режима усиленного лабораторного контроля в отношении 11 предприятий. Насколько обоснованы претензии?

Например, в консервах из говядины СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района якобы обнаружена незаявленная ДНК кукурузы. Руководитель предприятия, член Совета Республики Николай Радоман пояснил: такого не может быть в принципе. Ведь мясное и растительное сырье вообще не соприкасаются. Говоря о том, можно ли верить российскому контролирующему ведомству, привел такой пример. Ранее оно заявляло претензии сельхозпредприятию, будто бы в его продукции найдены антибиотики определенной группы. Но ими для лечения скота хозяйство не пользуется уже несколько лет. Вот она, истинная цена всем анализам и заявлениям.

В пастеризованных сливках Волковысского ОАО «Беллакт» Россельхознадзор вдруг обнаружил бактерии группы кишечной палочки. Генеральный директор предприятия Александр Яроцкий не согласен с такой оценкой. По его словам, с каждой отправляемой на экспорт партии продовольствия берутся пробы на анализ. Их исследуют не свои специалисты, которых можно заподозрить в заинтересованности любым способом сбыть товар, а независимые лаборатории. Ни в одном случае они не заявили претензий на качество продукции.

Все эксперты сходятся во мнении: искусственные препятствия на пути экспорта белорусского продовольствия — это не что иное, как стремление выстроить протекционистские условия для российских производителей, уменьшить конкуренцию для них. А заодно и создать негативный имидж нашим товарам. Но российские покупатели знают всему истинную цену. Поэтому и голосуют рублем за качественные белорусские продукты питания, сообщает sb.by .