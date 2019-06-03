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По итогам приема граждан. За помощью в профосюз

04.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В рамках единого дня, который ежемесячно проводят правовые инспектора профсоюзов, прием граждан по личным вопросам 30 мая в Ивьевском районе провела главный прапвовой инспектор Гродненского областного объединения профсоюзов Инна Владимировна Мельникова. В приеме также участвовала председатель Ивьевской районной организации профсоза работников образования и науки Станислава Станиславовны Захар. Мероприятие прошло на базе редакции газеты «Іўеўскі край».

По итогам приема граждан. За помощью в профосюз

В ходе приема заявители получили исчерпывающие разъяснения по таким актуальным вопросам, как установление ненормированного рабочего дня, гарантии молодым специалистам, получение целевого направления на обучение и выполнение условий договорных обязательств, привлечение к сверхурочным работам, к работе в выходные и праздничные дни.

Как пояснила в ходе беседы с журналистами «ІК » Инна Владимировна, в текущем году на подобных приемах заявители проконсультированы по вопросам трудового и жилищного законодательства. Кроме того, оказана помощь в оформлении процессуальных документов.

- Вопросы защиты социально-экономических прав всегда актуальны, - подчеркнула главный правовой инспектор Гродненского областного объединения профсоюзов. – Среди самых часто -  вопросы оформления трудовых отношений, предоставления трудовых и социальных отпусков, гарантий молодым специалистов, оплата труда, выплаты мер материального стимулирования.

Наша задача – предупредить, не допустить игнорирования или ущемления законных прав и интересов каждого и конкретного человека. Безусловно, иногда приходится сталкиваться и с уже свершившимся фактом нарушений правовых норм действующего законодательства. Если это конфликт между работником и нанимателем, помогаем в нем разобраться, ищем оптимальный вариант в рамках правового поля для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. - подытожила И.В. Мельникова.

Т. Болотова.

С. Зенкевич (фото).

 
 
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В рамках единого дня, который ежемесячно проводят правовые инспектора профсоюзов, прием граждан по личным вопросам 30 мая в Ивьевском районе провела главный...
 
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