В Ивьевском центре культуры и досуга состоялся отчетный концерт учащихся Ивьевской детской школы искусств "Искусству служим мы". Юные музыканты, танцоры, актеры, вокалисты щедро дарили зрителям свое творчество и частички души.
Работы юных художников, наполненные творческой фантазией, демонстрировались на выставке, оформленной в фойе центра культуры и досуга.
Выпускникам школы, не один год учившимся через искусство постигать чувство прекрасного, были вручены свидетельства об окончании Ивьевской детской школы искусств.
И. КАПУСТА,
ведущий методист отдела народного творчества Ивьевского центра культуры и досуга.