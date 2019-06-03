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Искусству служим мы

04.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском центре культуры и досуга состоялся отчетный концерт учащихся Ивьевской детской школы искусств "Искусству служим мы". Юные музыканты, танцоры, актеры, вокалисты щедро дарили зрителям свое творчество и частички души.

Искусству служим мы

Работы юных художников, наполненные творческой фантазией, демонстрировались на выставке, оформленной в фойе центра культуры и досуга.
Выпускникам школы, не один год учившимся через искусство постигать чувство прекрасного, были вручены свидетельства об окончании Ивьевской детской школы искусств.

И. КАПУСТА,
ведущий методист отдела народного творчества Ивьевского центра культуры и досуга.

 
 
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В Ивьевском центре культуры и досуга состоялся отчетный концерт учащихся Ивьевской детской школы искусств "Искусству служим мы". Юные музыканты, танцоры,...
 
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