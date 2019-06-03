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Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

04.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В понедельник уже около восьми часов утра в мечеть города Ивье стали собираться люди. Примыкающая к  мечети улица заполнилась машинами. В наше время мечетей в Беларуси уже немало, но по-прежнему  и в столице, и в других городах Беларуси есть люди, которые в самые значимые исламские праздники   стремятся попасть на намаз именно в Ивье, в одну из самых старых по времени возведения, намоленных, как считается в народе, мечетей. Вот и ныне тут  на Ид-намазе (праздничная утренняя молитва) присутствовали не только ивьевские татары, но и таджики, мусульмане других национальностей, татары из других населенных пунктов Беларуси.

Начался трехдневный праздник Разговения или Ураза-Байрам - одно из главнейших событий в исламском мире. Его начинают праздновать после заката в последний день поста Рамадан и отмечают в течение трех дней. В большинстве исламских стран Рамадан (пост) в  этом году завершился 3 июня вечером. Мусульмане после заката начали праздновать Уразу-Байрам.

История праздника насчитывает 1394 года - традицию отмечать завершение поста Рамадан и разговение основал Пророк Мухаммед в 624-м. Рамадан - самый важный и почетный из 12 месяцев исламского календаря, в 2019 году начался 5 мая с закатом солнца и завершился 3 июня, вечером.

С наступлением Рамадана каждый мусульманин  по правилам должен начать пост, выполнить необходимые религиозные обряды и освободиться от мыслей, оскверняющих человека.

Ураза-Байрам, как сказал во время намаза имам ивьевской мечети Адам Сулейманович Радецкий, – символ возрождения, повышения духовного уровня. Он подытоживает всю работу, которую мусульманин провел во время Рамадана. Поэтому исламский праздник  посвящают размышлениям о духовных ценностях и переосмыслению жизни за период поста. В исламский праздник, тесно переплетенный с идеями духовного совершенствования и добрыми деяниями, по традиции посещают родственников, друзей, соседей, знакомых, принимают гостей, ухаживают за стариками и помогают обездоленным.

После богослужение и вознесения ритуальной молитвы в мечети, по традиции верующие отправляются к усыпальницам исламских Святых и на погост, чтоб помянуть умерших родственников

Ураза-Байрам считают праздником спасения от ада, а также торжеством любви, примирения и дружеских рукопожатий.

Многие правоверные ночь перед праздником проводят во всенощном служении Аллаху – дополнительная молитва - "таравих" совершается в мечетях. Согласно Корану, сердце того, кто проведет ночь в молитве перед исламским праздником Ураза-Байрам, не умрет в Судный день.

Ивьевские мусульмане при встрече обменивались поздравлениями – "Ид мубарак!" (Благословенного праздника!).

По правилам, в Ураза-Байрам поздравляют друг друга, желают принятия поста Всевышним, а также выплачивают обязательный закят аль-фитр - "подаяние разговения".

Ураза-Байрам встречают весело, надеясь, что весь следующий год будет полон радости и счастья.

В праздник мусульмане радуют друг друга разными дарами, соседи обмениваются вкусными блюдами. Особым вниманием окружают малышей, так как в исламе считается, что радовать детей – один из способов приблизиться к Всевышнему.

На Уразу-Байрам, по традиции, в домах накрывают столы, за которыми потчуют гостей всевозможными вкусностями, а также посещают друзей и близких.

На праздник Ураза-Байрам на совместную трапезу принято приглашать соседей – представителей других религий.

В этот праздничный намаз вместе с молящимися мусульманами  в мечети присутствовали председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак и ксендз Артур из ивьевского костела святых апостолов Петра и Павла.

Руководитель районной власти поздравил ивьевчан-мусульман и всех присутствовавших в мечети с большим праздником. Он, в частности, сказал:

— Светлый праздник Ураза – Байрам олицетворяет собой главные заповеди священного поста – духовного очищение, миролюбие, милосердие, совершение добрых дел. Эти ценности одинаково близки и понятны людям всех традиционных религиозных конфессий. Они побуждают к дружбе и созиданию, доброте и состраданию, помощи нуждающимся, исторически служат основой мира и согласия. 

Уважаемые мусульмане!  Вы всегда являлись и являетесь образцом  доброго отношения к людям, независимо от их вероисповедания. Вы активно участвуете в общественной жизни, поддерживаете традиции дружбы и взаимопонимания между представителями различных национальностей, проживающих на территории нашего района, вносите посильный вклад в дело возрождения нравственных идеалов и развития межконфессионального диалога. 

В этот великий праздник желаем, чтобы в каждый дом и в каждую семью вошли тепло и радость, согласие, добро и благополучие!

Пусть Ураза-байрам вознаградит всех душевным спокойствием и уверенностью в собственных силах.

Пусть ваш жизненный путь будет овеян добрыми делами и поступками.

Желаем вам здоровья и счастья на долгие годы, успехов во всех благих делах, мира и благополучия!

После  намаза на большой, благоустроенной территории собрался весь народ из мечети, и здесь уже не было мужской и женской половины. И те, и другие пожимали друг другу руки, светились радостью, раздавали садаку (добровольная милостыня, которую мусульманин выплачивает нуждающимся по собственному усмотрению и желанию с намерением заслужить довольство Аллаха. В более широком смысле, садака — это любое благодеяние (не только материальное), совершенное искренне, ради Аллаха), угощали гостей мечети, детей, словно приглашая разделить вместе с ними радость праздника, счастье  свободно исповедовать свою религию, держать в чистоте свою веру.

Ид мубарак, наши уважаемые земляки-мусульмане! Благословенного праздника! Радости в каждом доме, уверенности в завтрашнем дне, успеха во всех начинаниях!

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

Ид мубарак — Благословенного праздника! Ивьевские татары празднуют Ураза-Байрам

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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В понедельник уже около восьми часов утра в мечеть города Ивье стали собираться люди. Примыкающая к  мечети улица заполнилась машинами. В наше время мечетей в...
 
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