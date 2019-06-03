Источник материала: Газета Авангард

На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар на тему «Подготовка специалистов для агропромышленного комплекса».

Участие в мероприятии приняли работники областного учебно-методического центра профессионального образования во главе с директором учреждения образования Татьяной Радковской, заместители директоров по учебной и учебно-производственной работе учреждений среднего специального образования Гомельщины, преподаватели специальных дисциплин учреждений профессионально-технического и среднего специального образований сельскохозяйственного профиля.

Участники семинара познакомились с опытом работы Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа по подготовке кадров для сельскохозяйственной сферы, а также посетили базовое предприятие, на котором проходят практику учащиеся колледжа, — ОАО «Буда-Кошелево-агросервис».

























