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На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар

04.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар на тему «Подготовка специалистов для агропромышленного комплекса».

Участие в мероприятии приняли работники областного учебно-методического центра профессионального образования во главе с директором учреждения образования Татьяной Радковской, заместители директоров по учебной и учебно-производственной работе учреждений среднего специального образования Гомельщины, преподаватели специальных дисциплин учреждений профессионально-технического и среднего специального образований сельскохозяйственного профиля.

Участники семинара познакомились с опытом работы Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа по подготовке кадров для сельскохозяйственной сферы, а также посетили базовое предприятие, на котором проходят практику учащиеся колледжа, — ОАО «Буда-Кошелево-агросервис».

На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар

 
 
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На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел областной семинар на тему «Подготовка специалистов для агропромышленного комплекса». ...
 
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