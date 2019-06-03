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Граждане Туниса и Сирии безуспешно пытались нарушить белорусско-польскую границу

04.06.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

3 июня за попытку нарушения границы были задержаны двое иностранцев - 28-летняя гражданка Сирии и 31-летний гражданин Туниса.

Граждане Туниса и Сирии безуспешно пытались нарушить белорусско-польскую границу

Молодые люди приехали из России с целью нелегально попасть в Польшу. Документов, на право пребывания в нашей стране, у них не было. Для начала они остановились в Бресте, сняли жилье и стали выстраивать дальнейший план действий. К границе решили следовать на такси, что и сделали, доехав до населенного пункта Вулька. Попытку незаконно пересечь государственный рубеж пресекли брестские пограничники.

Начаты административные процессы по ст.ст. 23.29, ч. 1 23.55, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Иностранные граждане помещены в ИВС, ведутся дальнейшие разбирательства.

Кроме того, проводятся проверочные мероприятия на предмет наличия состава правонарушения в действиях таксиста, доставивших иностранцев в пограничную зону без соответствующих документов и арендодателя за предоставление жилого помещения для проживания иностранным гражданам, находящимся в Республике Беларусь с нарушением правил пребывания. 

 
Теги: Брест
 
 
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  3 июня за попытку нарушения границы были задержаны двое иностранцев - 28-летняя гражданка Сирии и 31-летний гражданин Туниса. Молодые люди приехали из России с...
 
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