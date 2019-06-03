Сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию на М1

Источник материала: Виртуальный Брест

В сезон отпусков наши граждане активно отправляются в путешествия на автомобилях целыми семьями. Увеличивается и транзит через Беларусь. А все путешествия на дальние расстояния связаны с длительным нахождением водителей за рулем.





Случаи выезда автомобилей на полосу встречного движения, съезды в придорожные кюветы и опрокидывания — зачастую происходят по вине уставших и уснувших водителей. К тому же сказываются и нынешние жаркие погодные условия. Брестская область находится в юго-западной части Беларуси на границе с Польшей и Украиной (Волынская область), и как показывает практика, интенсивность потока автомобилей, следующих транзитом через нашу область, традиционно увеличивается.





Сегодня 04 мая 2019 года, на автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-гр.РФ» (выезд из города Бреста) сотрудники Госавтоинспекции совместно с корреспондентами ТРК «Брест» провели профилактическую акцию «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА!». Данная акция была нацелена на профилактику ДТП происходящих по причине несоблюдения водителями правил обгона, выезда на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о недопустимости нарушений ПДД , опасных и необдуманных обгонов, нарушений правил маневрирования, ведь как показывает статистика, на территории всей Республики Беларусь участились случаи дорожных аварий по причине нарушений правил обгонов, маневрирования — т.е. лобовые столкновения.

Инспектора ГАИ , помимо бесед о соблюдении ПДД, вручали водителям тематические памятки — листовки о правилах безопасного поведения на дороге, правилах выполнения маневра обгона и опережения и перевозки детей пассажиров.

Также, тематические листовки были распространены на парковках крупных торговых центов города, путем размещения под щетки стеклоочистителя.

Важно понимать, что при выполнении обгона или перестроения в другой ряд, можно допустить ошибку, из-за которой могут пострадать другие участники дорожного движения. Как всем наверно известно, обгон является очень угрожающим манёвром в любую погоду. Но в зимний сезон, сложнее и опаснее становится в несколько раз. Перед совершением манёвра, стоит как следует подумать и выполнять его аккуратно.