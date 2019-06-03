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О летних оздоровительных кампаниях в Ленинском районе г. Бреста
04.06.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Летняя оздоровительная кампания стартовала 3 июня 2019 года. Оздоровительные, оздоровительно-профильные лагеря в июне были открыты на базе всех учреждений общего среднего образования, учебно-педагогических комплексах, центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, вспомогательной школе, 9 учреждений дошкольного образования, учебно-спортивных учреждений района.
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В лагерях с дневным пребыванием оздоравливается 2530 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. В 9 лагерях труда и отдыха совмещают
В четвертый раз на базе средней школы № 33 г. Бреста с 13 июня начнет работу палаточный лагерь «Истоки».
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Летняя оздоровительная кампания стартовала 3 июня 2019 года. Оздоровительные, оздоровительно-профильные лагеря в июне были открыты на базе всех учреждений общего...
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