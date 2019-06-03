О летних оздоровительных кампаниях в Ленинском районе г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Летняя оздоровительная кампания стартовала 3 июня 2019 года. Оздоровительные, оздоровительно-профильные лагеря в июне были открыты на базе всех учреждений общего среднего образования, учебно-педагогических комплексах, центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, вспомогательной школе, 9 учреждений дошкольного образования, учебно-спортивных учреждений района.

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В лагерях с дневным пребыванием оздоравливается 2530 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. В 9 лагерях труда и отдыха совмещают отдых и труд 200 учащихся 8,10-х классов. На базе средних школ №№ 5, 9, 16, 27, 32, 33, школ-садов № 2 и № 5 функционируют лагеря с круглосуточным пребыванием (465 учащихся).





В четвертый раз на базе средней школы № 33 г. Бреста с 13 июня начнет работу палаточный лагерь «Истоки».