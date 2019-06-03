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Дирекция охраны окружающей среды Республики Польша прислала официальный ответ по итогам посещения ООО «АйПауэр»

04.06.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дирекция охраны окружающей среды Республики Польша прислала официальное письмо в Министерство природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь по итогам посещения аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», расположенного на территории СЭЗ «Брест». Данное письмо отражает позицию польской стороны к документации проекта строительства и итогам посещения предприятия.

Дирекция охраны окружающей среды Республики Польша прислала официальный ответ по итогам посещения ООО «АйПауэр»

Напомним, что визит делегации представителей Дирекции охраны окружающей среды Республики Польша на ООО «АйПауэр» в рамках трансграничного сотрудничества, состоялся 25 апреля 2019 года. В ходе визита польской стороне была продемонстрирована вся территория предприятия, как производственная, так административная и прилегающая. Группа польских специалистов ознакомилась с установленным на предприятии техническим и очистным оборудованием, кроме этого, представители ООО «АйПауэр» продемонстрировали водные очистные сооружения и лаборатории предприятия.

Директор завода Сергей Мельникович пошагово провел польскую делегацию по пути очистки промышленных стоков, подчеркнув, что в соответствии с проектной документацией и технологическим схемам, вода, соприкасающаяся со свинцом, за пределы предприятия не попадает. Вода с производства, которая не соприкасалась со свинцом, сбрасывается с систем охлаждения и скруббера, после очистки. Что касается дождевых и талых сточных вод, то в соответствии с проектом, данные воды проходят систему очистки через установленные очистные сооружения BelECOline производства "СТC-БЕЛПОЛИПЛАСТИК" и устройство распределительного колодца перед входом в очистные сооружения СЭЗ "Брест" район "Аэропорт".

Дирекция охраны окружающей среды Республики Польша прислала официальный ответ по итогам посещения ООО «АйПауэр»

В рамках визита представители Дирекции охраны окружающей среды ознакомились с внесенными в проектную документацию изменениями, которые основаны на паспортных данных закупленного и установленного оборудования. По итогам ознакомительной экскурсии по предприятию, Александр Юнкевич, менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление») отметил, что на ООО «АйПауэр» приняты наиболее высокие меры в области охраны окружающей среды. Несмотря на то, что для аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» санитарно-защитная зона установлена в районе 500 метров, предприятие приняло решение проводить мониторинг в радиусе 800 метров.

Польская сторона благодарит представителей ООО «АйПауэр» и Министерство природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь за предоставление полной информации о ходе реализации строительства аккумуляторного завода и не имеет замечаний к реализуемому проекту. В рамках трансграничного сотрудничества, между Министерствами двух стран продолжится обмен информацией о деятельности предприятия и результатах мониторинга окружающей среды.

сканы документов по ссылке

 
Теги: Брест
 
 
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