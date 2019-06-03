Дирекция охраны окружающей среды Республики Польша прислала официальный ответ по итогам посещения ООО «АйПауэр»

Источник материала: Виртуальный Брест

Дирекция охраны окружающей среды Республики Польша прислала официальное письмо в Министерство природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь по итогам посещения аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», расположенного на территории СЭЗ «Брест». Данное письмо отражает позицию польской стороны к документации проекта строительства и итогам посещения предприятия.





Напомним, что визит делегации представителей Дирекции охраны окружающей среды Республики Польша на ООО «АйПауэр» в рамках трансграничного сотрудничества, состоялся 25 апреля 2019 года. В ходе визита польской стороне была продемонстрирована вся территория предприятия, как производственная, так административная и прилегающая. Группа польских специалистов ознакомилась с установленным на предприятии техническим и очистным оборудованием, кроме этого, представители ООО «АйПауэр» продемонстрировали водные очистные сооружения и лаборатории предприятия.

Директор завода Сергей Мельникович пошагово провел польскую делегацию по пути очистки промышленных стоков, подчеркнув, что в соответствии с проектной документацией и технологическим схемам, вода, соприкасающаяся со свинцом, за пределы предприятия не попадает. Вода с производства, которая не соприкасалась со свинцом, сбрасывается с систем охлаждения и скруббера, после очистки. Что касается дождевых и талых сточных вод, то в соответствии с проектом, данные воды проходят систему очистки через установленные очистные сооружения BelECOline производства "СТC-БЕЛПОЛИПЛАСТИК" и устройство распределительного колодца перед входом в очистные сооружения СЭЗ "Брест" район "Аэропорт".





В рамках визита представители Дирекции охраны окружающей среды ознакомились с внесенными в проектную документацию изменениями, которые основаны на паспортных данных закупленного и установленного оборудования. По итогам ознакомительной экскурсии по предприятию, Александр Юнкевич, менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление») отметил, что на ООО «АйПауэр» приняты наиболее высокие меры в области охраны окружающей среды. Несмотря на то, что для аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» санитарно-защитная зона установлена в районе 500 метров, предприятие приняло решение проводить мониторинг в радиусе 800 метров.

Польская сторона благодарит представителей ООО «АйПауэр» и Министерство природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь за предоставление полной информации о ходе реализации строительства аккумуляторного завода и не имеет замечаний к реализуемому проекту. В рамках трансграничного сотрудничества, между Министерствами двух стран продолжится обмен информацией о деятельности предприятия и результатах мониторинга окружающей среды.

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