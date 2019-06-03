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Пожар в агрогородке Беседовичи сгорел сарай

04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Утром 3 июня Хотимским спасателям поступило сообщение о пожаре сарая в д. Беседовичи.  По прибытию к месту вызова спасателями было обнаружено открытое горение кровли сарая. Хозяйка во время пожара находилась на улице. Брат хозяйки, заметив пожар сарая, сообщили о трагедии в службу спасения.
В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие сарая. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны и осторожны с огнем! Строго соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, газ, топящиеся печи, детей. Помните, огонь ошибок не прощает!

Вадим Петроченко,

Инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС

 
 
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Утром 3 июня Хотимским спасателям поступило сообщение о пожаре сарая в д. Беседовичи.  По прибытию к месту вызова спасателями было обнаружено открытое горение...
 
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