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Пожар в агрогородке Беседовичи сгорел сарай
04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Утром 3 июня Хотимским спасателям поступило сообщение о пожаре сарая в д. Беседовичи. По прибытию к месту вызова спасателями было обнаружено открытое горение кровли сарая. Хозяйка во время пожара находилась на улице. Брат хозяйки, заметив пожар сарая, сообщили о трагедии в службу спасения.
Вадим Петроченко,
Инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС
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Утром 3 июня Хотимским спасателям поступило сообщение о пожаре сарая в д. Беседовичи. По прибытию к месту вызова спасателями было обнаружено открытое горение...
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