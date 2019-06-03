ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хотимские библиотекари дали старт движению экоплоггинг

04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Впервые плоггинг появился в Швеции в 2016 году. В переводе это означает сочетание двух понятий: jogging — «пробежка» и plocka upp — «уборка».

В основе плоггинга лежит фитнесс, причем не просто бег: перед тем, как выйти на пробежку, плоггеры берут с собой мусорные мешки. Как правило, у них есть определенный маршрут, пробегая по которому они собирают мусор в приготовленные пакеты. Массово участвуют в экопроекте и велосипедисты
Одними из первых на Хотимщине присоединиться к этому необычному движению решили сотрудники «Библиотечной сети Хотимского района», которые для себя разработали экомаршрут выходного дня. Сбор участников назначили на 9 утра понедельника возле центральной библиотеки, откуда и выдвинулись к святому источнику «Попов колодец». Несмотря на то, что передвигалась группа на велосипедах, участники не ленились по всему маршруту следования совершать остановки для сбора мусора.
— «Мусора Больше Нет» — под таким девизом проходит наше сегодняшнее мероприятие, которое приурочили к Всемирному дню окружающей среды, — рассказывает Юлия Лобова, директор «Библиотечной сети Хотимского района». – Своими силами мы навели порядок на территории источника, собрали и рассортировали мусор, тем самым внесли небольшой вклад в сохранение чистоты и порядка на нашей малой родине. Также хочу отметить, что данная акция – не разовое мероприятие. В дальнейшем будут разрабатываться и другие маршруты для экоплоггинга, в которых мы приглашаем принять участие всех желающих.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые плоггинг появился в Швеции в 2016 году. В переводе это означает сочетание двух понятий: jogging — «пробежка» и plocka upp — «уборка». В основе плоггинга лежит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский журналист застал в своем номере в элитном отеле Бреста трех мужчин. Что это было?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика