Хотимские библиотекари дали старт движению экоплоггинг

Источник материала: Новости Хотимска

Впервые плоггинг появился в Швеции в 2016 году. В переводе это означает сочетание двух понятий: jogging — «пробежка» и plocka upp — «уборка».

В основе плоггинга лежит фитнесс, причем не просто бег: перед тем, как выйти на пробежку, плоггеры берут с собой мусорные мешки. Как правило, у них есть определенный маршрут, пробегая по которому они собирают мусор в приготовленные пакеты. Массово участвуют в экопроекте и велосипедисты

Одними из первых на Хотимщине присоединиться к этому необычному движению решили сотрудники «Библиотечной сети Хотимского района», которые для себя разработали экомаршрут выходного дня. Сбор участников назначили на 9 утра понедельника возле центральной библиотеки, откуда и выдвинулись к святому источнику «Попов колодец». Несмотря на то, что передвигалась группа на велосипедах, участники не ленились по всему маршруту следования совершать остановки для сбора мусора.

— «Мусора Больше Нет» — под таким девизом проходит наше сегодняшнее мероприятие, которое приурочили к Всемирному дню окружающей среды, — рассказывает Юлия Лобова, директор «Библиотечной сети Хотимского района». – Своими силами мы навели порядок на территории источника, собрали и рассортировали мусор, тем самым внесли небольшой вклад в сохранение чистоты и порядка на нашей малой родине. Также хочу отметить, что данная акция – не разовое мероприятие. В дальнейшем будут разрабатываться и другие маршруты для экоплоггинга, в которых мы приглашаем принять участие всех желающих.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.

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