Эх ты, царь природы, поклонись уже земле –матушке!

Источник материала: Новости Хотимска

Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена ко дню начала Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды. Тогда на международном форуме рассматривалось понятие устойчивого развития как концепции прогресса человечества. Участники конференции создали Стокгольмскую декларацию. Документ установил 26 принципов сохранения окружающей среды, возложил ответственность и обязательства на государства в вопросах экологии.

Декларация провозгласила, что человек является творением и одновременно создателем своей окружающей среды, которая обеспечивает его физическое существование и предоставляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития. В ходе долгой и мучительной эволюции человечества на нашей планете была достигнута такая стадия, на которой в результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел способность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до сих пор масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта окружающей человека среды, как естественной, так и созданной им, имеют решающее значение для благосостояния и для осуществления основных прав человека, включая даже право на саму жизнь.

Это, так сказать, по-умному… А если выразиться по простому, то человечество поняло, что наворотило дел столько, что теперь перед ним, то бишь человечеством, встал вопрос: “А как же жить дальше?”

Долгое время люди считали себя не частью природы, как системы жизнедеятельности на планете, а венцом творения. Вот и творили: поворачивали реки вспять, создавали ядерное оружие, использовали мощные химикаты, превращая плодородные земли в бесплодные пустыни. Довытворялись…

Нам понадобилось немало времени, чтобы осознать, что нарушая часть системы, мы делаем ее всю неработоспособной. Это как часы… Один шпунтик выпал и все, время тю-тю, не показывает.

На этом пути мы совершали массу ошибок. Стоит вспомнить лишь воробьиную войну в Китае, когда под лозунгом борьбы за каждое зернышко, были уничтожены тысячи птиц, а в итоге саранча поела и зерно, и многое другое…

После 1972 года менталитет людей не изменился в одночасье. Понадобились еще десятилетия, чтобы не только экологи, но и многие другие люди поняли всю очевидность: мы стоим на краю пропасти. В эту самую пропасть мы, люди, уже спихнули десятки видов растений и животных , которые канули в Лета. И вот стоим сами, цари природы, понуро глядя на дело рук своих. Именно рук, потому что голова в это время отдыхала и мозги не работали.

Еще в своем детстве, а это было не так и давно, понятие экология воспринималось не как явление, а как некое экзотическое модное увлечение. Но все менялось. Мы поинтересовались у участников нашей группы в «ОК»: «Волнует ли вас вообще проблема экологии на планете?». 63,6% ответили на этот вопрос положительно. 36,4% респондентов ответили, что частично. Но вот, что примечательно: никто не ответил «нет».

Да, мы осознали, что экология влияет на каждого из нас. На наше здоровье. На здоровье будущих детей. На нашу экономику.

Человек несет особую ответственность за сохранение и разумное управление продуктами живой природы и ее среды, которые в настоящее время находятся под серьезной угрозой в связи с рядом неблагоприятных факторов. Поэтому в планировании экономического развития важное место должно уделяться сохранению природы, включая живую природу. Это 4-ый принцип Декларации. Он заставляет нас отвечать за свои поступки.

Ежегодно объявляется тема Всемирного дня окружающей среды. Например, в 2018 году она звучала, как «Бой загрязнению пластиком». И ведь объявили бой. В том же Европейском союзе под запретом оказалась одноразовая пластиковая посуда. Той что осталась хватит еще нашим прапрапраправнукам…

В текущем году День проходит под эгидой темы борьбы с загрязнением воздуха.

Знаете ли вы, что ежегодно вследствие загрязнения воздуха в мире преждевременно умирает около 7 миллионов людей, из которых около 4 миллионов – в Азиатско-тихоокеанском регионе. Всемирный день окружающей среды 2019 года призывает правительства, промышленность, общества, и граждан объединиться для изучения возможностей возобновляемой энергетики и «зеленых» технологий по улучшению качества воздуха в городах и регионах мира.

Задумайтесь: 92% населения мира не дышат чистым воздухом. Загрязнение воздуха ежегодно обходится глобальной экономике в 5 триллионов долл. США в расходах на социальные нужды. Согласно прогнозам, до 2030 года загрязнение приземным озоном приведет к сокращению урожайности основных сельскохозяйственных культур на 26%.

Согласитесь, цифры впечатляющие и совсем не радужные.

Загрязнение воздуха может казаться вам сложной проблемой, но каждый из нас способен содействовать ее решению. Понимание различных видов загрязнения и того, какое влияние они оказывают на здоровье и окружающую среду позволят нам продвигаться к улучшению качества окружающего нас воздуха.

Вот представьте, что в сельском хозяйстве есть два основных источника загрязнения воздуха: животноводство, создающее выбросы метана и аммиака, а также сжигание сельскохозяйственных отходов. Выбросы метана способствуют образованию приповерхностного озона, который вызывает астму и другие респираторные заболевания. Кроме того, метан значительно более мощный парниковый газ, чем углекислый газ. Около 24% всех парниковых газов мира образуются сельским хозяйством, лесоводством и другими видами землепользования.

Что может сделать каждый из вас? Все просто. Вы поразитесь. Меньше потреблять животной пищи, больше растительной. Мы, в том числе и белорусы, потребляем мяса в значительном превышении от нормы. Так что растительная диета, которой кстати придерживались наши предки, позволит не только улучшить экологию, но и выглядеть и чувствовать себя лучше.

Каждая страна по-своему решает проблему, связанную с загрязнением атмосферного воздуха. Показательным в этом плане является опыт Дании. После Второй Мировой войны жители маленькой скандинавской страны, улицы которой наводнили автомобили, стали возмущаться загазованностью. Когда же грянул нефтяной кризис 70-х годов, датским властям ничего не оставалось, как пойти на поводу у общественности. В стране была создана развитая велосипедная инфраструктура, на покупку и пользование автомобилем введён огромный налог. Идея пришлась местным жителям по душе: массовыми стали акции «Копенгаген без машин» и «Воскресенья без авто». Сейчас Дания – самая велосипедная страна мира, входящая в тройку наиболее чистых и благополучных для человека государств.

Сделать воздух чище позволяют альтернативные энергоисточники. В пользу использования энергии приливов-отливов, ветра и солнца говорит и другой аргумент – ограниченность запасов газа и нефти. Передовым опытом в области энергетики могут похвастаться Китай, Индия, США, Япония, ЕС. На альтернативные источники в этих странах приходится до 20% всего объёма выработки энергии. В прибрежных регионах строят приливные электростанции, в южных странах – солнечные. ГеоТЭС, вырабатывающие энергию из природного тепла планеты, размещают у термальных источников.

Среди естественных источников наибольший вклад в загрязнение воздуха вносит явление выветривания почвы. Пыльные бури вредят не только человеку. Они опасны для всей планеты. Скопление сотен тысяч пылевых частиц мешает нормальному оттоку избыточного тепла от Земли. Вспомните, какие пыльные бури потрясали Польшу всего пару месяцев назад. А ведь это наша страна-соседка…

Думаете нашу зеленую, синеокую Беларусь обошли экологические проблемы? Вы ошибаетесь. Самой главной проблемой для нашей страны является радиация, вернее последствия радиоционного загрязнения. Они отражаются не только на здоровье нации, но и на экономике страны. Кстати, каждый четвертый участник опроса в «ОК» именно эту проблему отметил как главную в экологии нашего государства. Также для нас являются актуальными темы загрязнения водных источников, деградации почвы и загрязнение атмосферы.

Экология, на мой взгляд, это важнейшая тема современности. От того, сможем ли поменять свое мышление от «после меня хоть трава не расти» (а она расти не будет) на «мы в ответе», зависит то, есть ли будущее у человечества.

Сегодня важный день в календаре событий. Вы тоже можете сделать, что-нибудь простое , но важное: посадите дерево, куст или просто цветок; уберите мусор у реки; пройдитесь пешком или прокатитись на велосипеде. Это все важно.

Наша планета важна. Она наш дом. И мы в нем не цари, а рачительные хозяева.

Поклонитесь земле-матушке, люди.

Анна МАВИЧ