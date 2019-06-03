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Беседовичская библиотека флоры и фауны представила на Международный конкурс проект «Живая книга»

04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Беседовичская библиотека флоры и фауны приняла участие в Международном конкурсе «Библио-green в устойчивом мире», организованном государственной публичной научно-технической библиотекой России и неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского. В конкурсе участвовали коллективы библиотек и организации сферы образования и культуры Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющие опыт работы в области эколого-информационной и эколого-просветительской деятельности. Конкурс проводился по двум направлениям: «Зелёная площадка» – проекты, способствующие устойчивому развитию населенного пункта, и «Сообщество» – проекты, демонстрирующие эффективное взаимодействие с местными властями для «построения умного города», сплочение местного сообщества и развитие самоуправления.

В номинации «Зелёная площадка» библиотека флоры и фауны предоставила свой проект: мини-дендрарий «Живая книга» (с ним можно ознакомиться на сайте Хотимской библиотечной сети в разделе «Зелёная страничка Беседовичской библиотеки флоры и фауны»).
За активную деятельность в направлении экологического просвещения и в распространении идей устойчивого развития Беседовичская библиотека награждена Сертификатом участника Международного конкурса «БИБЛИО-GREEN в устойчивом мире».
— Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов современности. Научно-технический прогресс привел к обострению экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется окружающая среда, ухудшается здоровье людей. Экологические знания становятся социально значимыми и востребованными в практической жизни. Библиотеки стали важным звеном в системе просветительской деятельности. Приоритетным направлением в работе нашей библиотеки является именно экологическое просвещение и воспитание. Основное внимание мы уделяем воспитанию подрастающего поколения. С этой целью при библиотеке функционирует детский экологический кружок «Росинка», главная цель которого содействовать развитию у детей чувства ответственности за состояние окружающей среды, учить наблюдать за природой. Помимо этого библиотека стремится быть в курсе и международных экологических проблем, в том числе и путем участия в различных конкурсах экологической тематики, — рассказала корреспонденту «ШК» Александра Хрупакова, библиотекарь Беседовичской библиотеки флоры и фауны.

Янина МАВИЧ

 
 
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Беседовичская библиотека флоры и фауны приняла участие в Международном конкурсе «Библио-green в устойчивом мире», организованном государственной публичной...
 
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