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Беседовичская библиотека флоры и фауны представила на Международный конкурс проект «Живая книга»
04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Беседовичская библиотека флоры и фауны приняла участие в Международном конкурсе «Библио-green в устойчивом мире», организованном государственной публичной научно-технической библиотекой России и неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского. В конкурсе участвовали коллективы библиотек и организации сферы образования и культуры Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющие опыт работы в области эколого-информационной и эколого-просветительской деятельности. Конкурс проводился по двум направлениям: «Зелёная площадка» – проекты, способствующие устойчивому развитию населенного пункта, и «Сообщество» – проекты, демонстрирующие эффективное взаимодействие с местными властями для «построения умного города», сплочение местного сообщества и развитие самоуправления.
В номинации «Зелёная площадка» библиотека флоры и фауны предоставила свой проект: мини-дендрарий «Живая книга» (с ним можно ознакомиться на сайте Хотимской библиотечной сети в разделе «Зелёная страничка Беседовичской библиотеки флоры и фауны»).
Янина МАВИЧ
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Беседовичская библиотека флоры и фауны приняла участие в Международном конкурсе «Библио-green в устойчивом мире», организованном государственной публичной...
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