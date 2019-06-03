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За незаконное хранение пороха жителю Хотимского района грозит срок до 7 лет лишения свободы

04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Хотимским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Хотимского района 1970 г.р, который в 2011 году путем присвоения приобрел 40,31 грамма сыпучего вещества, и, до настоящего времени, незаконно хранил его дома. Вещество, по заключению экспертизы, является бездымным порохом промышленного изготовления, и относится к категории метательных взрывчатых средств.
В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК РБ, которая предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Андрей ЗЕНУКОВ,
старший следователь Хотимского РОСК

 
 
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Хотимским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Хотимского района 1970 г.р, который в 2011 году путем присвоения приобрел 40,31 грамма сыпучего вещества, и,...
 
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