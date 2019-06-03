|
За незаконное хранение пороха жителю Хотимского района грозит срок до 7 лет лишения свободы
04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Хотимским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Хотимского района 1970 г.р, который в 2011 году путем присвоения приобрел 40,31 грамма сыпучего вещества, и, до настоящего времени, незаконно хранил его дома. Вещество, по заключению экспертизы, является бездымным порохом промышленного изготовления, и относится к категории метательных взрывчатых средств.
Андрей ЗЕНУКОВ,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотимским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Хотимского района 1970 г.р, который в 2011 году путем присвоения приобрел 40,31 грамма сыпучего вещества, и,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)