За незаконное хранение пороха жителю Хотимского района грозит срок до 7 лет лишения свободы

Источник материала: Новости Хотимска

Хотимским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Хотимского района 1970 г.р, который в 2011 году путем присвоения приобрел 40,31 грамма сыпучего вещества, и, до настоящего времени, незаконно хранил его дома. Вещество, по заключению экспертизы, является бездымным порохом промышленного изготовления, и относится к категории метательных взрывчатых средств.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК РБ, которая предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Андрей ЗЕНУКОВ,

старший следователь Хотимского РОСК