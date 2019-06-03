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В ОАО «Хотимский Технокомплекс» скошено 55% трав к заданию

04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сегодня все внимание к зеленой страде: травы 1-го укоса нужно не только убрать, но и сохранить их наибольшую питательность. Каждый шаг, каждый элемент технологического процесса должен подразумевать выход на экономическую эффективность, обратил внимание министр сельского хозяйства и продовольствия республики Анатолий ХОТЬКО, посещая Слуцкий район, и потребовал: «Мы уже натерпелись от всего связанного с дефицитом (собственного белка в агрокомплексе страны, авт.) и качеством кормов. Пришла пора рассматривать качество совершенно в иной плоскости».

На начало недели все хозяйства района приступили к кошению, а ОАО «Хотимский Технокомплекс» перешагнуло экватор, скошено более 55% к заданию. А в последний день в построенную в прошлом году сенажную траншею было заложено 540 тонн зеленой массы. Реалии сегодняшнего дня таковы, что не все обладают высоким уровнем технического обеспечения. В таких случаях кооперация техники двух хозяйств в сводный отряд, ведущий кормозаготовку, — это реальный шаг для технологичной работы. В нашем случае труженикам технокомплекса пришло на помощь ОАО «Липовка», направив три единицы техники с опытными механизаторами: девятиметровую косилку, грабли, кормоуборочный комбайн. Почти полторы тысячи тонн сенажа закрыли в лучшие технологические сроки.
ОАО «Батаево» перед косовицей укрепилось кормоуборочной техникой: поступили кормоуборочный комплекс КГ-б, грабли, пресс-подборщик, а также трактор К-735 российского производства, аналог К-701. В день посещения хозяйства, на месте закладки сенажа, а это МТК «Беседовичи», дежурила Олеся Сычева.
– Постоянно качеством закладываемого сенажа интересуется наш главный ветврач Николай Макаренко, с которым вы только что разминулись, – делится Олеся. – Начальник комплекса, главный зоотехник, директора – никто не забывает, ведь каждая замеченная мелкая деталь скажется на качестве корма, а потом аукнется и на производстве молока и мяса.
Нелегок труд у трактористов, занятых на трамбовке.
– К жаре мы еще как-то за годы работы притерпелись, – говорит Владимир Голиков. – Убивает монотонность процесса. Сейчас посмотрим, что мы там с Петром Шлаговым натрамбовали (вместе с Олесей Сычевой идут проверять температуру и влажность зеленой массы, авт.).
Через мгновение комментарий: «Практически все в пределах нормы. Можно продолжать загружать дальше».

Александр Лейчинский.
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Сегодня все внимание к зеленой страде: травы 1-го укоса нужно не только убрать, но и сохранить их наибольшую питательность. Каждый шаг, каждый элемент...
 
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