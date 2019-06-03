|
В ОАО «Хотимский Технокомплекс» скошено 55% трав к заданию
04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Сегодня все внимание к зеленой страде: травы 1-го укоса нужно не только убрать, но и сохранить их наибольшую питательность. Каждый шаг, каждый элемент технологического процесса должен подразумевать выход на экономическую эффективность, обратил внимание министр сельского хозяйства и продовольствия республики Анатолий ХОТЬКО, посещая Слуцкий район, и потребовал: «Мы уже натерпелись от всего связанного с дефицитом (собственного белка в агрокомплексе страны, авт.) и качеством кормов. Пришла пора рассматривать качество совершенно в иной плоскости».
На начало недели все хозяйства района приступили к кошению, а ОАО «Хотимский Технокомплекс» перешагнуло экватор, скошено более 55% к заданию. А в последний день в построенную в прошлом году сенажную траншею было заложено 540 тонн зеленой массы. Реалии сегодняшнего дня таковы, что не все обладают высоким уровнем технического обеспечения. В таких случаях кооперация техники двух хозяйств в сводный отряд, ведущий кормозаготовку, — это реальный шаг для технологичной работы. В нашем случае труженикам технокомплекса пришло на помощь ОАО «Липовка», направив три единицы техники с опытными механизаторами: девятиметровую косилку, грабли, кормоуборочный комбайн. Почти полторы тысячи тонн сенажа закрыли в лучшие технологические сроки.
Александр Лейчинский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня все внимание к зеленой страде: травы 1-го укоса нужно не только убрать, но и сохранить их наибольшую питательность. Каждый шаг, каждый элемент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)