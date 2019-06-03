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Китайские дети пройдут оздоровление в Беларуси, а белорусские - отдохнут в Китае

04.06.2019 17:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь организует для 92 детей из Китая отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее информации, финансирование будет осуществляться за счет средств резервного фонда президента Республики Беларусь, соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

"Программа пребывания китайских детей, которые будут находиться в Беларуси в июле 2019 года, включает санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах", - отметили в пресс-службе.

Документом также предусматривается выделение средств на финансирование расходов по авиаперелету маршрутом Минск-Пекин-Минск для 92 белорусских детей, которые будут отдыхать в Китае.

"Такая поездка организуется впервые во исполнение Меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних между министерствами образования Беларуси и Китая", - продолжили в пресс-службе.

"Организация отдыха детей будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию двустороннего сотрудничества государств в социальной сфере", - заявили в пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь организует для 92 детей из Китая отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили в пресс-службе...
 
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