Мужчина в Бресте попытался обменять $5 с приклеенным нулем

Источник материала: Интерфакс

Житель Бреста в одном из городских отделений банка пытался обменять купюру достоинством $50, но она вызвала подозрения у сотрудника, сообщает городской портал БрестСити .

После экспертизы выяснилось, что банкнота в $50 оказалась пятидолларовой, у которой был приклеен "0", а также изменены тексты и изображения.

Мужчина рассказал, что получил купюру в Украине и даже не догадывался, что она может быть поддельной.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК Республики Беларусь.