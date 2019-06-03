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Трамп считает разработку ядерного оружия самой большой угрозой
Источник материала: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что разработка и распространение ядерного оружия в настоящее время представляет самую большую угрозу для человечества.
"Среди насущных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, - разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это самая большая угроза", - сказал Трамп на пресс-конференции в Лондоне.
В этом контексте американский лидер указал на иранскую ядерную проблему. Он отметил, что Вашингтон и Лондон нацелены на то, чтобы добиться от Ирана отказа от ядерного оружия.
"США и Великобритания решительно настроены добиться того, что Иран никогда не разрабатывал ядерного оружия и перестал поддерживать и вести террористическую деятельность", - сказал Трамп.
"И я верю, что это случится", - добавил он.
У США и Великобритании - разные подходы к решению иранской ядерной проблемы: администрация Трампа ранее вышла из соглашения по атому, заключенного Тегераном с "шестеркой" международных посредников. Лондон же считает нужным продолжать добиваться от Ирана выполнения всех обязательств в рамках этого соглашения.
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Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что разработка и распространение ядерного оружия в настоящее время представляет самую большую угрозу для...
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