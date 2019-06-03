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БГК им.А.Мешкова подписал контракт с игроком национальной сборной Сербии

04.06.2019 15:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Игрок национальной сборной Сербии Неманья Обрадович подписал контракт на два сезона с Брестским гандбольным клубом им.А.Мешкова, соглашение вступит в силу с июля, сообщается на сайте клуба.

Обрадович выступал за сербские клубы "Напредок", "Ягодина", "Металопластика" (2013-2015), французский "Валенс" (2015-2016), македонский "Металург" (2016-2017).

В  "Металурге" стал самым результативным игроком в Лиге чемпионов – в девяти матчах забросил 52 мяча.

С июля 2017 года – игрок польского клуба "Висла". В составе национальной сборной Сербии дебютировал в июле 2017 года. Сыграл на чемпионате Европы-2018 в Хорватии и чемпионате мира-2019 в Дании и Германии.

. Профильные позиции – левый полусредний.

 

 
 
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Игрок национальной сборной Сербии Неманья Обрадович подписал контракт на два сезона с Брестским гандбольным клубом им.А.Мешкова, соглашение вступит в силу с июля,...
 
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