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МАРТ заинтересовался соблюдением законности при использовании карт рассрочки

04.06.2019 15:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обратилось в Ассоциацию белорусских банков по поводу соблюдения прав потребителей при использовании банковских платежных карт рассрочки платежа.

В соответствии с письмом, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Запад", поводом для анализа соблюдения законодательства о защите прав потребителей стали обращения граждан, которым магазины отказали в скидках при оплате картой рассрочки "Халва".

"Продавец не имеет права устанавливать разный размер скидок, либо не применять установленные скидки в случае оплаты товара в безналичной форме (например, с применением карточки рассрочки платежа). Кроме того, из названной нормы закона следует, что дополнительно допускается стимулировать именно безналичную форму оплаты товара", - сказано в письме МАРТ со ссылкой на закон "О защите прав потребителей".

Кроме того, МАРТ подчеркивает, что банки, заявляющие о бесплатности денежных средств, которые используются при платежах в рассрочку, не доводят до потребителя достоверную информацию. "Полагаем, установление таких условий выдачи кредитных средств банками вводит потребителей в заблуждение в отношении их бесплатности для потребителя (размер 0,000001% годовых), до потребителя не доводится достоверная информация в доступной форме о стоимости данного кредита", - сказано в письме.

МАРТ, которое в том числе наделено функциями контроля в сфере защиты прав потребителей и рекламы, просит банки "высказать мнение о соблюдении прав потребителей в рамках установленной банками системы обращения банковских платежных карт рассрочки платежа". Запрос мнений ведомство проводит "в целях выработки согласованной позиции и принятия объективного решения по формированию практики применения законодательства о защите прав потребителей, в том числе финансовых услуг".

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обратилось в Ассоциацию белорусских банков по поводу соблюдения прав потребителей при...
 
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