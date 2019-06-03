Источник материала: Интерфакс

Беларусь надеется в перспективе принять у себя саммит "Восточного партнерства",

"В перспективе надеемся принять у себя и очередной саммит "Восточного партнерства". Давно пора распространить практику проведения встреч на высшем уровне на страны-соседи ЕС", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.

Как отметил глава МИД, это нужно для того, "чтобы в этой части Европы "Восточное партнерство" перестало быть каким-то "потусторонним", непонятным, находящимся по ту сторону бывшего "железного занавеса" проектом, а то и настораживающим понятием.

"Минск мог бы стать для этого весьма комфортной площадкой как перекресток интеграционных проектов и транспортных путей, "островок стабильности" со свежим опытом проведения крупных международных форумов", - подчеркнул Макей.

Кроме того, министр сообщил, что осенью текущего года в Минске планируется провести официальное мероприятие высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства".