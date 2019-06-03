ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси

04.06.2019 16:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь благодарна Словакии за содействие в нормализации отношений с Евросоюзом и рассчитывает расширить двустороннее сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с Андреем Данко – спикером словацкого парламента.

«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси

Как отметил Президент Беларуси, во взаимной торговле страны могли бы превзойти миллиард долларов. Пока же товарооборот едва превышает 200 миллионов. Впрочем, за год он заметно вырос.

«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента

На встрече с Президентом спикер словацкого парламента отметил, что прибыв в Беларусь, особое внимание обратил на поддержку спорта и впечатляющую готовность Минска к Европейским играм.

«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси

Большой потенциал у экономического сотрудничества Беларуси и Словакии. Однако не только об этом говорили политики. Славянские государства объединяют общие корни, единая система ценностей.

Президент обратил внимание на то, что наша страна в 2019 году широко отмечает 75-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков и ровно столько же лет национальному восстанию в Словакии. А это историческое событие внесло весомый вклад в освобождение Европы от нацистов.

«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси

Андрей Данко, председатель национального совета Словакии:
Я хотел бы, прежде всего, выразить уважение, восхищение вашим народом – дружелюбным и открытым. А еще поблагодарить за великолепную организацию Европейских игр. То, что я увидел в ходе трехдневного визита, действительно впечатляет.

Мы говорили с Президентом о сотрудничестве в разных сферах. В образовании, например, о взаимном признании дипломов. Но еще очень много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей. В этом плане Беларусь может служить примером для других стран.

Я побывал в музее Великой Отечественной войны и увидел, как вы храните память о подвиге не только своих героев, но и героев других национальностей.

Мы отмечаем в этом году 75 лет со дня словацкого национального восстания, и я пригласил высших должностных лиц Беларуси на торжества.

Кроме того, с Александром Лукашенко мы обсудили риски, которые несет цифровая эпоха нашим детям и традиционным устоям. Мы должны вместе оградить будущее поколение от современных угроз и привить приверженность славянским традициям.

«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси

Что касается экономических показателей двусторонних отношений, то с начала года наметилась тенденция роста. Товарооборот увеличился почти на 20 %. Ведущие позиции белорусского экспорта – устройства медицинского назначения, проволока из черных металлов, нефтепродукты, тракторы, плиты ДСП и мебель. Импортируем из Словакии в основном промышленное оборудование, легковые автомобили, запчасти к ним и кукурузу. Среди потенциальных сфер для сотрудничества стороны отметили сельское хозяйство.

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Люди в материале: Андрей Данко, Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь благодарна Словакии за содействие в нормализации отношений с Евросоюзом и рассчитывает расширить двустороннее сотрудничество,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп считает разработку ядерного оружия самой большой угрозой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика