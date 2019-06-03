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«Мы любим Беларусь, поэтому мы поддерживаем спорт». Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский легкоатлет Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Серебряный призер чемпионата Европы отныне официальное лицо карточки «Давай-давай» для сторонников здорового образа жизни. Она выпускается на платформе Visa Gold и позволяет экономить: на счет возвращается 1,5 % с каждой покупки спортивных товаров, а также вдвое меньше – при остальных расходах.
Контракт со спортсменом подписали 4 июня, его сумму в банке не называют. Таким образом «Банк Дабрабыт» намерен поддержать легкоатлета на предстоящих соревнованиях.
Мы поддерживаем Федерацию легкой атлетики еще и потому, что эти виды массовые и легкодоступные.
«Банк Дабрабыт» постоянно поддерживает развитие спорта в Беларуси. В частности, он выступает партнером Минского полумарафона, а в 2018 году финансово поддержал бегунью Ольгу Мазуренок.
*На правах рекламы.
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Новости Беларуси. Белорусский легкоатлет Максим Недосеков стал послом «Банка Дабрабыт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серебряный призер...
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