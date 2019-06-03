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Самые крупные ягоды в мире: в Японии вывели новый сорт вишни
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В Японии вывели сорт вишни с самыми крупными плодами в мире. В диаметре ягоды достигают 3 сантиметров. Вырастили эти деревья в префектуре Ямагата, а потому сорт получил название «Красный король Ямагаты».
Уже скоро большие сладкие плоды можно будет попробовать не только в Японии, но и за рубежом. Начало продаж вишни этого сорта за границу планируются через три года.
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Новости Японии. В Японии вывели сорт вишни с самыми крупными плодами в мире. В диаметре ягоды достигают 3 сантиметров. Вырастили эти деревья в префектуре Ямагата, а...
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