Самые крупные ягоды в мире: в Японии вывели новый сорт вишни

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии вывели сорт вишни с самыми крупными плодами в мире. В диаметре ягоды достигают 3 сантиметров. Вырастили эти деревья в префектуре Ямагата, а потому сорт получил название «Красный король Ямагаты».

Уже скоро большие сладкие плоды можно будет попробовать не только в Японии, но и за рубежом. Начало продаж вишни этого сорта за границу планируются через три года.







