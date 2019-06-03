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В Бресте матери предъявлено обвинение в убийстве 2-месячной дочери

04.06.2019 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте 28-летней матери предъявлено обвинение в убийстве ребенка.  

По информации Следственного комитета, «15 мая текущего года в Московский РОВД г. Бреста поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что 10 мая была выписана 28-летняя женщина, родившая 17 марта дочь». Местонахождение девочки было неизвестно.  

Мама ребенка – студентка одного из вузов города. С учетом ее пояснений был осуществлен осмотр части водоема и береговой линии. Было обнаружено тело ребенка, которое было завернуто в простынь. Видимых телесных повреждений не было обнаружено.  

Была назначена судебно-медицинская экспертиза.  

Женщине предъявили обвинение по статье «Убийство» УК РБ. Подозреваемая заключена под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.  

В конце мая в Лепеле нашли тело 2-летнего ребенка.  

Подозреваются мать и её сожитель (читать далее).  

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте 28-летней матери предъявлено обвинение в убийстве ребенка.   По информации Следственного комитета, «15 мая текущего года в Московский...
 
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