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В Бресте матери предъявлено обвинение в убийстве 2-месячной дочери
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте 28-летней матери предъявлено обвинение в убийстве ребенка.
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Мама ребенка – студентка одного из вузов города. С учетом ее пояснений был осуществлен осмотр части водоема и береговой линии. Было обнаружено тело ребенка, которое было завернуто в простынь. Видимых телесных повреждений не было обнаружено.
Была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Женщине предъявили обвинение по статье «Убийство» УК РБ. Подозреваемая заключена под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.
В конце мая в Лепеле нашли тело 2-летнего ребенка.
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Новости Беларуси. В Бресте 28-летней матери предъявлено обвинение в убийстве ребенка. По информации Следственного комитета, «15 мая текущего года в Московский...
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