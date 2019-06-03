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«Валенсия» поставила памятник преданному фанату, который ходил на матчи, даже потеряв зрение

04.06.2019 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанец Висенте Апарисио обожал футбол. Он всю жизнь болел за «Валенсию» — и был настолько предан родной команде, что не пропускал ни одного домашнего матча на стадионе «Месталья», сообщает meduza.io.


Фото: twitter.com/valenciacf_en

Апарисио поддерживал любимый клуб, даже когда ослеп. Испанец все равно приходил на стадион вместе с сыном, так как хотел по-прежнему чувствовать атмосферу игры.

Два года назад Апарисио умер. Главному фанату «Валенсии» поставили памятник на «Месталье», ровно в том самом месте, где испанец всегда и сидел. Теперь, как отмечают другие болельщики, Апарисио сможет присутствовать на матчах любимого клуба даже после смерти.

Сын Апарисио снялся в ролике, в котором подробнее рассказал о любви своего отца к футболу.

 

 
 
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Апарисио поддерживал любимый клуб, даже когда ослеп. Испанец все равно приходил на стадион вместе с сыном, так как хотел по-прежнему чувствовать атмосферу игры.
 
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