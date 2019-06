«Валенсия» поставила памятник преданному фанату, который ходил на матчи, даже потеряв зрение

Источник материала: Tut.by

Испанец Висенте Апарисио обожал футбол. Он всю жизнь болел за «Валенсию» — и был настолько предан родной команде, что не пропускал ни одного домашнего матча на стадионе «Месталья», сообщает meduza.io .



Фото: twitter.com/valenciacf_en

Апарисио поддерживал любимый клуб, даже когда ослеп. Испанец все равно приходил на стадион вместе с сыном, так как хотел по-прежнему чувствовать атмосферу игры.

Два года назад Апарисио умер. Главному фанату «Валенсии» поставили памятник на «Месталье», ровно в том самом месте, где испанец всегда и сидел. Теперь, как отмечают другие болельщики, Апарисио сможет присутствовать на матчах любимого клуба даже после смерти.

Vicente Navarro Aparicio was a Valencia season ticket holder. He'd watch every home game... even when he turned blind, he kept going to the Mestalla Stadium to support his team.



Сын Апарисио снялся в ролике, в котором подробнее рассказал о любви своего отца к футболу.

What an amazing story of a Valencia fan who was blind since the 1950s and kept his season ticket. The club put a statue of him in his seat to remember him after his passing. pic.twitter.com/EQXXG8tIPG — Homar Hernandez (@OfficialHomar) 3 июня 2019 г.