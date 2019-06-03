На трассе Минск - Гродно демонтируют пешеходные переходы

Источник материала: Tut.by

На трассе М6 Минск — Гродно на территории Минской области дорожники демонтируют пешеходные переходы, которые пересекают проезжую часть в одном уровне.

Как сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома, с учетом существующего повышенного скоростного режима на М6 ликвидация пешеходных переходов позволит предотвратить ДТП на потенциально опасных участках: возле деревни Байдаки (21 км) и деревни Горани (27 км). Пешеходы смогут безопасно переходить дорогу под транспортными развязками.

Также сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия выполняют работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

ГАИ рекомендует водителям быть внимательными при проезде мест проведения работ. Пешеходам — пересекать проезжую часть магистральных и республиканских дорог только в установленных местах.