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На трассе Минск - Гродно демонтируют пешеходные переходы

04.06.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На трассе М6 Минск — Гродно на территории Минской области дорожники демонтируют пешеходные переходы, которые пересекают проезжую часть в одном уровне.

Как сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома, с учетом существующего повышенного скоростного режима на М6 ликвидация пешеходных переходов позволит предотвратить ДТП на потенциально опасных участках: возле деревни Байдаки (21 км) и деревни Горани (27 км). Пешеходы смогут безопасно переходить дорогу под транспортными развязками.

Также сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия выполняют работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

ГАИ рекомендует водителям быть внимательными при проезде мест проведения работ. Пешеходам — пересекать проезжую часть магистральных и республиканских дорог только в установленных местах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Также сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия выполняют работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.
 
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