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На трассе Минск - Гродно демонтируют пешеходные переходы
Источник материала: Tut.by
На трассе М6 Минск — Гродно на территории Минской области дорожники демонтируют пешеходные переходы, которые пересекают проезжую часть в одном уровне.
Как
Также сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия выполняют работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.
ГАИ рекомендует водителям быть внимательными при проезде мест проведения работ. Пешеходам — пересекать проезжую часть магистральных и республиканских дорог только в установленных местах.
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Также сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия выполняют работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.
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