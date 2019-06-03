12 выводов, которые люди делают о вас в первые несколько секунд

Источник материала: Ежедневник



фото: fb.ru

Люди оценивают друг друга с первых секунд, еще до приветственных фраз и рукопожатия.

Первое впечатление формируется под влиянием таких факторов, как запахи, очки, лысина или «детские» ямочки на щеках. Например, мужчины с тонкими бровями и острым подбородком кажутся заслуживающими доверия... Изменить природную внешность сложно, но можно повлиять на другие нюансы своего облика. Любопытный материал, основанный на западных исследованиях, опубликовал Business Insider.

1. Высокий статус

Исследование, проведенное в Нидерландах в 2011 году, показало, что если человек одет в вещи от известных брендов, а именно Lacoste и Tommy Hilfiger, то окружающие приписывают ему более высокий статус по сравнению с людьми, на которых нет дизайнерской одежды.

Исследователи разъясняют: «В нашем эксперименте брендовая одежда влияла именно на оценку материального статуса человека. Оценка других характеристик, которые важны для выстраивания социальных взаимодействий, например, привлекательность, доброта, надежность, почти не зависели от бренда одежды».

2. Надежность

Окружающие за десятую долю секунды оценивают, можно ли вам доверять. Этот факт подтвердили исследователи из Принстонского университета. Они разделили студентов на две группы и показали им фотографии актеров. Глядя на лица, студенты должны были оценить, насколько эти люди привлекательны, компетентны, приятны в общении, агрессивны и надежны.

Студенты первой группы смотрели на каждую фотографию 100 миллисекунд, то есть у них была всего лишь одна десятая секунды, чтобы составить представление о незнакомом человеке. Студенты второй группы могли разглядывать фотографии сколь угодно долго. Оказалось, что большинство качеств студенты из обеих групп оценивали одинаково быстро: решение принималось ими за десятую долю секунды. Так, более женственные, детские и счастливые лица испытуемые отметили как заслуживающие доверия.

Что делать, если ваше лицо не соответствует этим характеристикам? Измените язык тела, чтобы окружающие стали вам больше доверять. Старайтесь больше улыбаться, наклоняться по направлению к собеседнику, смотреть в глаза и подражать жестам другого человека.

3. Харизматичность

В 2017 году в Университете Торонто провели эксперимент: испытуемым показывали видео, на котором некий человек произносил речь. Звук был выключен. Лишь наблюдая за говорящим, зрители должны были сделать вывод о его харизматичности. Оказалось, что в среднем участники эксперимента выносили суждение менее чем за пять секунд.

Исследователи заметили, что харизматичными казались выступающие с привлекательной внешностью и светлой кожей, которые не носили очки и держали зрительный контакт с виртуальной аудиторией, — то есть, смотрели в камеру.

4. Лидерский потенциал

В 2012 году исследователи из Университета Майами и Университета Дьюка попросили людей послушать записи мужчин и женщин, которые произносили одну и ту же фразу: «Я призываю вас проголосовать за меня в ноябре этого года».

Результаты показали, что участники с большей вероятностью были готовы проголосовать за женщин с низким голосом. Такие женщины создавали впечатление компетентных и заслуживающих доверия кандидатов, нежели дамы с высокими голосами.

Среди мужских голосов испытуемые также отдавали предпочтение кандидатам с низким тембром. Исследователи подчеркивают, всего одна врожденная характеристика — тембр голоса — открывает перед его обладателем большие возможности. Кстати, эксперимент объясняет, почему на руководящих должностях во всех странах мира встречается гораздо меньше женщин, чем мужчин.

«Высота голоса , — пишут исследователи, — это физическая характеристика, которая способствует усилению гендерного неравенства в обществе».

5. Распущенность

Британское исследование 2007 года показало, что женщины с татуировками на видных местах воспринимались как менее привлекательные, распущенные и пьющие. Такие оценки давали испытуемые обоих полов — и мужчины, и женщины. Исследователи объясняют такое восприятие стереотипами, которые существуют в обществе: «В Британии татуировка на женском теле — это проявление культуры ladette (от англ. lad — «парень»). Другими словами, женщины, которые делают татуировки, в представлении людей, должны и в других сферах быть похожими на парней: употреблять алкогольные напитки, заниматься спортом, любить гоночные машины и читать мужские журналы».

Более свежее исследование, проведенное в Польше, показало, что испытуемые обоих полов оценивали татуированных мужчин как более мужественных, доминирующих и агрессивных. Но при этом выявились и дополнительные гендерные различия в оценках. Так, испытуемые-женщины считали татуированных мужчин физически здоровыми, однако не видели в них достойных партнеров для себя и хороших будущих отцов. В то же время испытуемые-мужчины считали, что их татуированные собратья вполне могут быть хорошими партнерами и родителями.

6. Ум

Профессор Нора Мерфи из университета Лос-Анджелеса провела в 2007 году исследование, которое подтвердило, что первое впечатление о человеке во многом зависит от способности поддерживать зрительный контакт.

«Поддержание зрительного контакта оказалось ключевым фактором при оценке интеллекта собеседника , — говорит Мерфи. — Чем больше человек смотрел в глаза, тем умнее казался собеседнику. Нам удалось довольно легко управлять первым впечатлением, произвольно меняя продолжительность зрительного контакта».

Кстати, произвести впечатление человека с высоким IQ помогают также очки с толстыми линзами и выразительная речь.

7. Доминантность

Исследование Университета Пенсильвании в 2012 году, показало, что мужчины с бритыми головами выглядят как доминантные по сравнению с мужчинами, у которых были похожие черты лица, но пышные прически. Существенная разница в оценках была даже в том случае, когда исследователи брали одно и то же лицо и с помощью фоторедактора удаляли волосы. Мужчина на отредактированной фотографии (без волос) воспринимался альфа-самцом, кроме того, ему приписывали более высокий рост, чем на самом деле.

8. Успешность

Чтобы выглядеть успешным, нужно просто подобрать правильный костюм. В британско-турецком исследовании 2013 года участники в течение пяти секунд смотрели на фотографии мужчин в разных костюмах — сшитых по индивидуальным меркам и обычных из магазина. Мужчины, на которых костюмы сидели хорошо, получили оценки выше по шкале успешности.

«На основе результатов этого исследования можно посоветовать мужчинам приобретать только ту деловую одежду, которая хорошо сшита и отлично сидит. Один этот фактор может значительно улучшить ваш деловой имидж и впечатление, которое вы производите на окружающих» , — пишут авторы.

9. Перспективность

В Канаде провели эксперимент: студентам показали фотографии мужчин, одетых либо в деловую одежду, либо в повседневную. Затем участникам исследования задали вопросы: как этот человек, по их мнению, будет выполнять те или иные задания. Результаты удивили. Про людей в деловой одежде студенты говорили, что они будут зарабатывать больше денег, а также что они заслуживают повышения в должности и наверняка скоро его получат.

10. Авантюризм

Люди формируют свое впечатление о вас не только по внешности, но и по манере двигаться.

В ходе исследования Даремского университета в 2012 году студентам крутили видеоклипы, в которых люди просто ходили. У одних походка была расслабленная и свободная, у других — зажатая и напряженная.

Испытуемым было достаточно всего нескольких шагов на видео, чтобы составить впечатление о человеке и его характере. Люди, которые передвигались расслабленно, воспринимались как экстраверты и авантюристы. Люди, которые были зажаты в движениях, со стороны казались невротиками.

11. Привлекательность для противоположного пола

Недавнее исследование онлайн-знакомств доказало: нам достаточно всего одной фотографии, чтобы решить, хотим ли мы начинать отношения с человеком. Внешность, которая создавала впечатление человека–экстраверта, открытого для новых впечатлений, эмоционально стабильного и приятного, делала его популярным на сайте знакомств.

Когда исследователи сравнили впечатления, которые производили кандидаты по фотографиям, с теми описаниями, которые они сами делали в своем профиле, оказалось, что внешность вовсе не обманчива.

«Наши результаты показывают, что первое впечатление, сделанное по фотографии, серьезнейшим образом влияет на решение человека, общаться или не общаться с тем или иным кандидатом. Причем зрительные впечатления оказывают даже больше влияния на решение встретиться с человеком, чем изучение информации о нем в профиле», — пишут исследователи.

12. Друг или враг

Итальянский психолог Мариелла Паццалья в результате исследования выяснила, что обоняние помогает оценить, кем является наш новый знакомый — другом или врагом.

Оказывается, по запаху мы определяем, принадлежит ли человек «к нашей семье» или социальной группе. Если запах нам кажется знакомым, значит, человек похож на нас и может оказать социальную поддержку. Но если запах слишком непривычный, мы подсознательно причисляем человека к «врагам» и дистанцируемся.

Подробнее о невербальных сигналах тела вы можете почитать у Аллана Пиза в обзоре книги «Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам». Вы узнаете, как чувствовать себя уверенно в незнакомой обстановке и научитесь понимать, что на самом деле думают ваши собеседники.

Перевод КнигиКратко