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В Минске заработала ещё одна площадка для фудтраков «Кормушка». Что там будет
Источник материала: KYKY>
В Минске появился новая площадка для фудтраков под названием «Кормушка». Ее можно найти во дворике по адресу улица Октябрьская, 19. Об этом
Сейчас здесь разместились лишь три фудтрака: «Шалены кныр», BulbaFrites и L’chef. Но есть точка с кальяном и кресла-мешки. Работать «Кормушка» обещает каждый день, с 12:00 до 23:00.
Что почем
L’chef предлагает попробовать пасту за пять, семь и восемь рублей. В BulbaFrites продают картофель фри по-бельгийски с соусом – он обойдется в пять рублей (250 граммов) или девять рублей (450 граммов). За колбаску гриль попросят три рубля. «Шалены кныр» готовит колбасный сет – восемь рублей, mon street set – за 13 рублей. А вот алкоголь придется заказывают в клубе Hide – он находится совсем рядом, в том же дворе.
Фото: Ольга Шукайло, TUT.by.
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В Минске появился новая площадка для фудтраков под названием «Кормушка». Ее можно найти во дворике по адресу улица Октябрьская, 19. Об этом сообщает TUT.by. Сейчас...
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