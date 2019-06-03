ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске заработала ещё одна площадка для фудтраков «Кормушка». Что там будет

04.06.2019 17:28 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минске появился новая площадка для фудтраков под названием «Кормушка». Ее можно найти во дворике по адресу улица Октябрьская, 19. Об этом сообщает TUT.by.

Сейчас здесь разместились лишь три фудтрака: «Шалены кныр», BulbaFrites и L’chef. Но есть точка с кальяном и кресла-мешки. Работать «Кормушка» обещает каждый день, с 12:00 до 23:00

Что почем

L’chef предлагает попробовать пасту за пять, семь и восемь рублей. В BulbaFrites продают картофель фри по-бельгийски с соусом – он обойдется в пять рублей (250 граммов) или девять рублей (450 граммов). За колбаску гриль попросят три рубля. «Шалены кныр» готовит колбасный сет – восемь рублей, mon street set – за 13 рублей. А вот алкоголь придется заказывают в клубе Hide – он находится совсем рядом, в том же дворе.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске появился новая площадка для фудтраков под названием «Кормушка». Ее можно найти во дворике по адресу улица Октябрьская, 19. Об этом сообщает TUT.by. Сейчас...
 
Новости дня
Новости разные
 
В белорусской армии появятся пиарщики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика