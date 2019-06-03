В Минске заработала ещё одна площадка для фудтраков «Кормушка». Что там будет

Источник материала: KYKY

В Минске появился новая площадка для фудтраков под названием «Кормушка». Ее можно найти во дворике по адресу улица Октябрьская, 19. Об этом сообщает TUT.by.

Сейчас здесь разместились лишь три фудтрака: «Шалены кныр», BulbaFrites и L’chef. Но есть точка с кальяном и кресла-мешки. Работать «Кормушка» обещает каждый день, с 12:00 до 23:00.

Что почем

L’chef предлагает попробовать пасту за пять, семь и восемь рублей. В BulbaFrites продают картофель фри по-бельгийски с соусом – он обойдется в пять рублей (250 граммов) или девять рублей (450 граммов). За колбаску гриль попросят три рубля. «Шалены кныр» готовит колбасный сет – восемь рублей, mon street set – за 13 рублей. А вот алкоголь придется заказывают в клубе Hide – он находится совсем рядом, в том же дворе.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.by.