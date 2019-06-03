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Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, изменила показания

04.06.2019 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка, обвинившая нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, изменила показания, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Globo Esporte.


Неймар. Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал ее в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция отмечает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране.

Позже стало известно, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

По информации источника, юридическая компания расторгла контракт с девушкой после того, как она изменила показания. Девушка сообщила, что близость с Неймаром в отеле произошла по обоюдному согласию, однако во время близости 27-летний бразильский футболист применил силу и ударил ее.

 
 
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Девушка, обвинившая нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, изменила показания.
 
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