ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гордыня покоя не дает: Макей рассказал, почему Лукашенко не поехал в Брюссель

04.06.2019 17:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сохраняющиеся санкции Евросоюза в отношении Беларуси стали причиной отказа Александра Лукашенко принять участие в юбилейных мероприятиях "Восточного партнерства".


"Печально. Должен сказать, что сама Беларусь, которая является и донором стабильности, и спонсором миротворческих усилий, остается под санкциями, пусть и минимальными", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.

По словам министра,  это тормозит восстановление доверия  между Беларусью и Западом. "Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря санкциям, а вопреки им", - заметил он.

"И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений глава государства посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества "Восточного партнерства" в Брюсселе", - цитирует министра Интерфакс

Напомним, десятилетие "Восточного партнерства"  отмечалось 13 мая, а нашу страну на мероприятиях в Брюсселе представлял Макей.

Между тем, "не вполне нормализованный характер отношений" не мешает Беларуси претендовать на проведение очередного саммита "Восточного партнерства".

"В перспективе надеемся принять у себя очередной саммит "Восточного партнерства". Давно пора распространить практику проведения встреч на высшем уровне на страны-соседи ЕС", - сказал Владимир Макей.


Как отметил глава МИД, это нужно для того, "чтобы в этой части Европы "Восточное партнерство" перестало быть каким-то "потусторонним", непонятным, находящимся по ту сторону бывшего "железного занавеса" проектом, а то и настораживающим понятием".

"Минск мог бы стать для этого весьма комфортной площадкой как перекресток интеграционных проектов и транспортных путей, "островок стабильности" со свежим опытом проведения крупных международных форумов", - подчеркнул Макей.

Кроме того, министр сообщил, что осенью текущего года в Минске планируется провести официальное мероприятие высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сохраняющиеся санкции Евросоюза в отношении Беларуси стали причиной отказа Александра Лукашенко принять участие в юбилейных мероприятиях "Восточного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Китайские дети пройдут оздоровление в Беларуси, а белорусские - отдохнут в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика