"Один инвалид. Один труп. А с этим неизвестно": на "Нафтане" с высоты упал работник









Сергей Евтушик, заместитель гендиректора компании «Нафтан» по вопросам кадров и идеологической работы, подтвердил эту информацию.





Belsat.eu представитель «Нафтана». «Происшествие действительно имело место. С высоты упал работник нашего подрядчика», – рассказалпредставитель «Нафтана».





Получить комментарий в ООО «Лигмод» не удалось. «Мы не комментируем эту информацию», – сообщили там.





По неофициальной информации, в течение последнего времени было как минимум три подобных происшествия с работниками ООО «Лигмод».









«Это третье падение на «Лигмоде». Один инвалид. Один труп. А с последним не известно», – сообщил блогеру NEXTA анонимный источник.





Согласно источнику, мужчина, упавший на «Нафтане», находится в критическом состоянии. Он упал с высоты во время обслуживания установки регенерации серной кислоты.