ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Один инвалид. Один труп. А с этим неизвестно": на "Нафтане" с высоты упал работник

04.06.2019 17:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

28 мая работник ООО «Лигмод» упал с высоты 12 метров во время выполнения работ на заводе «Нафтан».



Сергей Евтушик, заместитель гендиректора компании «Нафтан» по вопросам кадров и идеологической работы, подтвердил эту информацию.

«Происшествие действительно имело место. С высоты упал работник нашего подрядчика», – рассказал Belsat.euпредставитель «Нафтана».

Получить комментарий в ООО «Лигмод» не удалось. «Мы не комментируем эту информацию», – сообщили там.

По неофициальной информации, в течение последнего времени было как минимум три подобных происшествия с работниками ООО «Лигмод».


«Это третье падение на «Лигмоде». Один инвалид. Один труп. А с последним не известно», – сообщил блогеру NEXTA анонимный источник.

Согласно источнику, мужчина, упавший на «Нафтане», находится в критическом состоянии. Он упал с высоты во время обслуживания установки регенерации серной кислоты.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 мая работник ООО «Лигмод» упал с высоты 12 метров во время выполнения работ на заводе «Нафтан».
 
Новости дня
Новости разные
 
12 выводов, которые люди делают о вас в первые несколько секунд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика