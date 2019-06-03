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"Один инвалид. Один труп. А с этим неизвестно": на "Нафтане" с высоты упал работник
Источник материала: Партизан
28 мая работник ООО «Лигмод» упал с высоты 12 метров во время выполнения работ на заводе «Нафтан».
Сергей Евтушик, заместитель гендиректора компании «Нафтан» по вопросам кадров и идеологической работы, подтвердил эту информацию.
«Происшествие действительно имело место. С высоты упал работник нашего подрядчика», – рассказал
Получить комментарий в ООО «Лигмод» не удалось. «Мы не комментируем эту информацию», – сообщили там.
По неофициальной информации, в течение последнего времени было как минимум три подобных происшествия с работниками ООО «Лигмод».
«Это третье падение на «Лигмоде». Один инвалид. Один труп. А с последним не известно», – сообщил блогеру NEXTA анонимный источник.
Согласно источнику, мужчина, упавший на «Нафтане», находится в критическом состоянии. Он упал с высоты во время обслуживания установки регенерации серной кислоты.
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28 мая работник ООО «Лигмод» упал с высоты 12 метров во время выполнения работ на заводе «Нафтан».
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